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Газета "Security News" / Под знаком PR / Технологии

Открытая платформа — основа для создания приложений для систем видеонаблюдения


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09.12.2016

Современная система видеонаблюдения не только обеспечивает мониторинг охраняемой территории, но и решает множество других задач. Важным инструментом при выходе функционала системы видеонаблюдения за пределы стандартных возможностей является открытая платформа, дополняемая интерфейсом для разработки приложений на её основе. Такая платформа реализована в IP-камерах, которые компания Hanwha Techwin выпускает под торговой маркой Samsung / Wisenet.

В этих камерах в процессоре выполняется программная обработка изображения. Однако значительная часть его ресурса может использоваться разработчиком ПО, партнёром компании, для придания камере видеонаблюдения дополнительных функций.

Для написания нового приложения для камеры разработчику ПО даётся интерфейс прикладного программирования (Applied Programming Interface — API). Через него разработчик создаёт своё приложение, которое обеспечит нужную ему функцию камеры. Смысл понятия «открытая платформа» — в том, что любой партнёр может воспользоваться ею для написания своей программы.

Основное назначение дополнительных функций сетевой камеры — видеоаналитика, а главная причина, по которой эти функции отдаются на откуп сторонним разработчикам — в том, что они нужны не всем заказчикам данной камеры. В роли разработчика может выступить сам клиент камеры или инсталлятор, который устанавливает клиенту систему видеонаблюдения. Дополнительная функция может быть создана партнёром компании Hanwha Techwin и как тиражируемое решение, то есть не для одного, а для многих клиентов, решающих схожие задачи.

Набор задач, которые решаются с помощью дополнительных функций IP-камеры, очень широк. В их числе — подсчёт людей, обнаружение вторжений, мониторинг очередей в ритейле, распознавание номеров автомобилей, захват и распознавание лиц людей, учёт грузов и многое другое. Каждая из этих задач остро стоит перед ограниченным кругом клиентов, но совершенно не интересна остальным.

Нет смысла, например, включать в базовый набор функций телекамеры подсчёт людей в очереди. Однако написать программу для такой функции может разработчик, специализирующийся в ритейле. При этом он может по-разному реализовать саму процедуру подсчёта, скажем, для супермаркета и для ресторана быстрого питания. Разными могут быть критерии подачи тревожного сигнала о размере очереди, по-своему у разных клиентов будет организован и сбор информации для анализа.

Открытая платформа IP-камер позволяет компании Hanwha Techwin ещё лучше находить общий язык с партнёрами и поддерживать сотрудничество с ними на высоком уровне.

Количество показов: 462
 
Компания:  Hanwha Techwin / Samsung / WiseNet

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