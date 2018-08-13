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Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

Мировой рынок электронных систем безопасности растёт на 10% в год


13.08.2018

Скорость роста мирового рынка электронных систем безопасности составляет в среднем 10% в год. Если эти темпы сохранятся, то к 2024 году объём продаж на нём преодолеет отметку $60 млрд в год. Такие данные приводит исследовательская компания Global Market Insights.

Наибольший доход на данном рынке генерируется в секторе проектов общественного назначения. Государственные ведомства в разных странах внедряют передовые решения по видеонаблюдению и обнаружению преступной деятельности.

Доминировать в мировом пейзаже будет рынок электронных систем безопасности Северной Америки. Содействуют этому инициативы властей США по интеграции таких систем в сферу общественной безопасности. В целом ряде штатов в качестве средства безопасности сейчас тестируются беспилотники. Цель — понять их возможности и оценить их эксплуатационную эффективность.

В Китае значительные средства вкладываются в «безопасные города». Это крупные проекты, которые охватывают миллионы людей.

Центральные и местные власти многих стран придают большое значение внедрению передовых систем в местах с интенсивным трафиком людей и автомобилей — на автострадах, транзитных станциях, в торговых центрах. Такие системы имеют высокое разрешение и оснащены видеоаналитикой. Их построение вносят весомый вклад в рост продаж электронных систем безопасности. Например, правительство Индии в 2014 году в целях борьбы с сексуальным насилием над женщинами выделило $125 млн на установку систем видеонаблюдения и других средств безопасности в местах с высоким риском такого насилия.

Расширяется также применение электронных систем безопасности в коммерческом и жилом секторе. Конечные пользователи по всему миру активно заменяют традиционные системы безопасности на передовые.

В США и Западной Европе внедряются системы удалённого мониторинга жилища. Это — новый источник спроса на системы безопасности, проистекающий из высокого уровня представлений о комфорте и безопасности, сложившихся в развитых странах.

Цена самих систем электронной безопасности снижается, поскольку дешевле становится производство электронных компонентов. Это также содействует повышению объёмов продаж.

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ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА РЕКЛАМЫ

Как вы, наверное, заметили, газета Security News отличается от множества отраслевых изданий прежде всего наличием определенных амбиций. Хорошо это или плохо — по большому счету, неважно. Важно то, что газета имеет собственную позицию, исходя из которой выработаны основы редакционной и коммерческой политики. В условиях рыночного коллапса, однако, такой подход может показаться избыточным. Отмечено, что новейшая тенденция к так называемому «сокращению непрофильных расходов» коснулась и объемов рекламы. Но мы по-прежнему остаемся достаточно разборчивыми и принципиальными в работе с рекламодателями.

10 СОВЕТОВ УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВОК

Выставка — это серьёзные инвестиции, организационное напряжение и большие надежды. Чтобы всё это оправдалось, следует избегать и «лотерейного» подхода (авось, кто-нибудь да забредёт), и жёсткой программы (только встречи по списку). Как выжать всё возможное из присутствия на очередном мероприятии? Оставим в стороне вопрос целесообразности участия и выбор самой выставки и приведём несколько практических советов. Несмотря на то, что часть из них выглядят вполне очевидными, постарайтесь уделить внимание каждому пункту. Что необходимо предусмотреть, готовясь к экспозиции своих продуктов и услуг?

ВРЕМЯ УЯЗВИМОСТЕЙ

Обновление возможностей технических продуктов, подпитывающее рынок безопасности, почти на сто процентов зависит от развития технологий. Однако прогресс рождает и новые возможности для злоупотреблений. Поэтому в солидных компаниях, прежде чем выпускать на рынок заведомо инновационный продукт, на всякий случай принято проводить экспертизу на предмет того, каким образом можно употребить новинку во зло. Если этого не сделать, разыгравшаяся пользовательская фантазия рано или поздно приведёт к появлению новых угроз и опасностей, непосредственно вызванных этим продуктом...

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