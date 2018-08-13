Мировой рынок электронных систем безопасности растёт на 10% в год

Скорость роста мирового рынка электронных систем безопасности составляет в среднем 10% в год. Если эти темпы сохранятся, то к 2024 году объём продаж на нём преодолеет отметку $60 млрд в год. Такие данные приводит исследовательская компания Global Market Insights.

Наибольший доход на данном рынке генерируется в секторе проектов общественного назначения. Государственные ведомства в разных странах внедряют передовые решения по видеонаблюдению и обнаружению преступной деятельности.

Доминировать в мировом пейзаже будет рынок электронных систем безопасности Северной Америки. Содействуют этому инициативы властей США по интеграции таких систем в сферу общественной безопасности. В целом ряде штатов в качестве средства безопасности сейчас тестируются беспилотники. Цель — понять их возможности и оценить их эксплуатационную эффективность.

В Китае значительные средства вкладываются в «безопасные города». Это крупные проекты, которые охватывают миллионы людей.

Центральные и местные власти многих стран придают большое значение внедрению передовых систем в местах с интенсивным трафиком людей и автомобилей — на автострадах, транзитных станциях, в торговых центрах. Такие системы имеют высокое разрешение и оснащены видеоаналитикой. Их построение вносят весомый вклад в рост продаж электронных систем безопасности. Например, правительство Индии в 2014 году в целях борьбы с сексуальным насилием над женщинами выделило $125 млн на установку систем видеонаблюдения и других средств безопасности в местах с высоким риском такого насилия.

Расширяется также применение электронных систем безопасности в коммерческом и жилом секторе. Конечные пользователи по всему миру активно заменяют традиционные системы безопасности на передовые.

В США и Западной Европе внедряются системы удалённого мониторинга жилища. Это — новый источник спроса на системы безопасности, проистекающий из высокого уровня представлений о комфорте и безопасности, сложившихся в развитых странах.

Цена самих систем электронной безопасности снижается, поскольку дешевле становится производство электронных компонентов. Это также содействует повышению объёмов продаж.

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