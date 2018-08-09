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Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новинки

Умные устройства позволят доставщикам посылок входить в дома в отсутствие хозяев


09.08.2018

Компания UPS тестирует умные устройства, которые обеспечат доставщикам посылок безопасный вход в подъезды домов в отсутствие адресатов. Устройство обеспечивает открывание двери и запись всего происходящего на камеру.

Пилотная программа по тестированию устройств, начатая в этом году, реализуется в Нью-Йорке. Изначально она стартовала на Манхэттене, а теперь распространена на Бруклин. Программой охвачены несколько сотен домов, в которых нет консьержей.

Доставщик посылок от UPS имеет с собой носимое умное устройство Latch, которое позволяет ему вполне легально, с согласия получателя, зайти в подъезд дома. В устройстве содержатся идентификаторы для входа во все дома, которые должен посетить доставщик. Данные о каждом моменте входа фиксируются устройством. Кроме того, всё происходящее записывается на камеру. Устройства выпускает стартап Latch, который собрал на запуск их производства $26 млн.

При такой методике компания экономит немалое время, поскольку доставщик быстро и безопасно попадает в дом. Посылку он оставляет в коридоре или в специальном помещении для почты, если таковое имеется.

Умную систему доступа UPS использует только для того, чтобы обеспечить вход доставщика в здание, но не в отдельные квартиры. Однако даже это в компании считают значительным шагом в эволюции технологий доставки. При этом сами жители вполне могут использовать те же устройства, чтобы входить в дома и обеспечивать приход гостей.

В компании говорят, что в будущем она может расширить данный сервис на другие города США. Однако какой-либо график подобной экспансии у неё отсутствует.

Аналогичные технологии осваивают и другие крупные фирмы. Компании Amazon в прошлом году анонсировала сервис Amazon Key, который позволяет её курьерам открывать двери клиентов. Компания Latch в тех же Манхэттене и Бруклине в прошлом году тестировала свои устройства совместно с сайтом Jet.com компании Walmart. Проект охватил порядка тысячи домов.

Главный конкурент компании UPS, компания FedEx, также начала аналогичное тестирование в конце прошлого года. Однако место его проведения и поставщик умной системы не раскрываются.

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