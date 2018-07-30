Биометрический стартап FST прекратил своё существование

Израильская компания FST Biometrics, ставшая 11 лет назад стартапом в области биометрии, прекращает своё существование. В конце июля неназванный источник в компании сообщил корреспонденту газеты Haaretz, что решение об этом совет директоров принял ещё 14 июня.

За первое полугодие 2018 года компания FST Biometrics привлекла, по данным Израильского исследовательского центра венчурного капитала и юридической фирмы ZAG, инвестиции в рекордном размере $3,2 млрд — по $1,6 млрд в квартал. При этом $300 млн в неё вложила компания Landa Digital Printing, которой владеет Бенни Ланда, известный предприниматель и инвестор, считающийся «отцом коммерческой цифровой печати». Именно на эту величину инвестиции в FST Biometrics во втором квартале превзошли сумму, вложенную в неё в аналогичный период годом ранее.

По оценке специалистов из компании ZAG, поступления денег для FST шли в основном из-за рубежа — от инвесторов из Китая и Европы, имеющих интерес в автомобильной промышленности. Полагают, что этот интерес сохраняется, и инвестиции в другие израильские стартапы будут делаться. Во втором квартале 2018 года больше всего средств, $584 млн, было вложено в Израиле в стартапы, разрабатывающие ПО. В те компании, которые занимается искусственным интеллектом, в стране за тот же период инвестировано $426 млн.

Компанию FST Biometrics создал 11 лет назад майор-генерал Аарон Зееви Фаркаш, бывший командир израильского подразделения сил специального назначения численностью 8200 человек. Председателем совета директоров и CEO компании являлся бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак.

Стартап успешно разработал несколько биометрических систем и поставлял их на рынок. Одна из его известных разработок — система IMID, которая выполняет распознавание людей по лицу и походке. Она устанавливается на входных дверях и контрольных пунктах, а опционально в ней может производиться распознавание голоса.

Однако для своих продуктов компания так и не нашла подходящих рынков. Теперь её руководство сосредоточится на выполнении обязательств перед заказчиками и на минимизации вреда для работников.

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