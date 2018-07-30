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Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

Голосовое управление утверждается на рынке систем охранной сигнализации


30.07.2018

На рынке охранной сигнализации доля систем, управляемых голосом, будет расти на 7% в год. Такой прогноз даёт исследовательская компания IHS Markit. В результате процент систем, традиционно управляемых с клавиатуры или с брелка, сократится с 91% в 2017 году до 81% в 2022 году.

Голосовые помощники меняют способ взаимодействия пользователей с их домашними устройствами, в том числе с теми, которые обеспечивают охранную сигнализацию. Всё чаще пользователи используют умных помощников для того, чтобы ставить систему на охрану и снимать с охраны.

По итогам 2017 года 21% домашних систем с профессиональным мониторингом имел дополнительные виды подключений и функции, помимо основного назначения — передачи тревожных сообщений. По расчётам экспертов, эта доля будет расти на 17% в год и к 2022 году увеличится до 35%.

Использование голосовых команд делает работу с системой охранной сигнализации не только более удобной, но и быстрой. В этом случае не нужно выбирать и запоминать место для хранения брелка или вводить ПИН-код в клавиатуру. Отпадает необходимость в физическом взаимодействии с системой. Даже пользователь, предпочитающий традиционные способы контроля, может применять голос в качестве резервного способа управления на случай сбоя в клавиатуре или смартфоне либо потери брелка.

Когда пользователь современной системы активирует её заранее заданной голосовой командой, она просит его ввести пароль. Это помешает чужому человеку, подошедшему к дому, с улицы снять систему с охраны. В будущем на смену паролю придёт распознавание голоса, и процесс общения с системой упростится.

К числу недостатков голосового управления домашними системами можно отнести их зависимость от связи по Wi-Fi — если её не стало, то всё не работает. В случае распознавания голоса возникает также вопрос о том, где хранятся образцы голосов пользователей — в облаках, на сервере компании, выполняющей охранный мониторинг, или где-то ещё — и не «утекут» ли они оттуда.

При наличии распознавания голоса систему можно будет настроить так, чтобы она, услышав хозяина, автоматически, без каких-либо действий с его стороны, снимала сигнализацию с охраны.

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Передний край

ХВАТИТ СИДЕТЬ ПО СВОИМ НОРАМ!

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ВОРЫ-ДОМУШНИКИ РАССКАЗАЛИ...

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КАМЕРЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ ХАКЕРОВ

Сетевые устройства наступают. Сопротивление бесполезно? Пожалуй, да. Однако, по мнению ряда бывалых экспертов, IP-технике предстоит пройти еще немалый путь, чтобы сравниться с традиционным аналоговым «железом» по самому критичному показателю — надежности. Самое важное на этом пути — накопление опыта эксплуатации, что в охранной технике неотделимо от оперативной работы. Но уже полученные результаты говорят о том, что вместе с сетевыми устройствами линию обороны систем физической охраны теснит и принципиально новый враг — хакер.

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