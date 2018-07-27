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Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

Облака и удалённый доступ улучшают защиту современного здания


27.07.2018

Современное офисное здание или крупный торговый центр имеют сложный состав — в них имеется множество помещений разного назначения, принадлежащих разным собственникам, работающих в разных временных режимах и с разной интенсивностью. Служба безопасности такого здания должна обладать всей полнотой информации о том, что и когда в нём происходит. Не менее актуально это и для современного жилого здания или квартала.

Сконцентрировать всю информацию в одном месте и оперативно использовать её помогают новые технологии, в том числе то, что относится к категориям Интернета вещей, облаков и удалённого доступа. Они дополняют собой обычное видеонаблюдение и охранную сигнализацию.

В таком случае служба безопасности и владельцы офисов или квартир получают тревожные сообщения и, реагируя на них, взаимодействуют между собой. Они легко обмениваются видеозаписями и могут быстро прояснить любое недоразумение, уточнить статус посетителя, проверить подлинность и серьёзность тревоги.

Облака позволяют сэкономить при построении и использовании системы безопасности здания. В сочетании с мобильным доступом они также делают её более гибкой и быстро работающей. Служба безопасности теперь не должна проводить основное время в центре мониторинга, а при не слишком больших размерах объекта может и вовсе не иметь его.

Для владельца жилья или офиса мостиком к новому облику системы безопасности служит смартфон. Изучать ничего не надо — тот же гаджет, который служит ему для телефонных звонков и блуждания по Интернету, станет и точкой входа в недра системы безопасности, а приложения и там, и там работают через схожие интерфейсы.

Удалённый доступ к системе безопасности может иметь и интегратор. В этом случае у него получится контролировать работу оборудования дистанционно, и отправлять своих сотрудников на объект лишь тогда, когда что-то выйдет из строя.

Однако на интеграторе лежит также ответственность, причём не перед кем-то, а перед самим собой — заставив себя потратиться на освоение новых технологий сейчас, он выиграет от этого когда-то в будущем. Интегратор должен растолковывать заказчикам и, конечно же, их службам безопасности преимущества удалённого доступа, облаков, да и любых других новых технологий. Внедряя всё это на объектах, интегратор будет увеличивать свои доходы, хотя происходить этот рост будет и не сразу.

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ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА РЕКЛАМЫ

Как вы, наверное, заметили, газета Security News отличается от множества отраслевых изданий прежде всего наличием определенных амбиций. Хорошо это или плохо — по большому счету, неважно. Важно то, что газета имеет собственную позицию, исходя из которой выработаны основы редакционной и коммерческой политики. В условиях рыночного коллапса, однако, такой подход может показаться избыточным. Отмечено, что новейшая тенденция к так называемому «сокращению непрофильных расходов» коснулась и объемов рекламы. Но мы по-прежнему остаемся достаточно разборчивыми и принципиальными в работе с рекламодателями.

БИТРЕЙТ И НИЗКАЯ ОСВЕЩЁННОСТЬ

Несмотря на то, что при проектировании систем битрейт потока принимают за постоянную во времени величину, в реальности он существенно варьируется в зависимости от условий съёмки. А при низкой освещённости он значительно вырастает. Проведённые недавно сравнительные испытания одиннадцати образцов телевизионных камер наблюдения различных производителей показали, что средний по выборке битрейт при ночной съёмке составляет 498% от дневного.

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