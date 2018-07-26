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Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новинки

Система видеонаблюдения для работы с данными объёмом свыше 500 Тбайт


26.07.2018

Новую систему видеонаблюдения большого масштаба, рассчитанную на работу с видеоданными объёмом свыше 500 Тбайт, выпустила компания Pivot3. Система ориентирована на получение и хранение больших объёмов видеоинформации при минимальных затратах. При этом в ней обеспечивается высокая производительность при отсутствии сбоев и простота управления. Система адресована крупным предприятиям.

Как и другие продукты компании Pivot3, новая система строится на её концепции «гиперконвергированной инфраструктуры». Применительно к видеонаблюдению это означает, что изображение с любой камеры может поступать на любое устройство хранения по каналам, пропускная способность которых максимально объединена между собой. В такой системе отсутствуют узкие места с точки зрения записи и трансляции. Баланс между этими ресурсами системы обеспечивается автоматически.

Новая разработка, по словам её создателей, решает такие задачи, которые не под силу обычным системам видеонаблюдения. Систему, построенную на IP-видеорегистраторах и традиционных серверах, не получится просто так увеличивать — её производительность будет расти гораздо медленнее, чем стоимость. Система, которую выпустила компания Pivot3, изначально рассчитана на работу с огромными массивами данных и допускает значительное расширение при сохранении устойчивости, надёжности и соотношения «цена — качество».

При подготовке новой системы компания переделала своё ПО, приспособив его для одновременной работы с очень большими объёмами данных и мощностями подключаемого оборудования. Платформа, на которой строится система, рассчитана на решение критически важных задач.

В устройстве хранения V5-2000 от компании Pivot3, с которым работает новая система, используются сдвоенные процессоры Intel Xeon Scalable. В каждом устройстве записываются данные ёмкостью до 288 Тбайт. В числе функций этого оборудования — автоматическое восстановление после сбоя и защита информации на современном уровне. Это исключает простои системы и потерю данных.

В новой системе может храниться до 6000 Тбайт информации в одной стойке. К системе подключается свыше 15 тысяч камер видеонаблюдения. При этом максимально снижены показатели потребляемой мощности и требования к системе охлаждения. Изображение формируется с общей скоростью до 30 000 Мбит/с.

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