Биометрия становится сначала привычной, потом удобной

Быстро и достаточно незаметно биометрия превратилась в последние годы из дорогой экзотики в доступный и надёжный способ аутентификации. Причиной этого стал, с одной стороны, общий прогресс технологий. С другой стороны, способу проверки идентичности, казавшемуся когда-то столь необычным, нужно было время, чтобы утвердиться в сознании людей в качестве чего-то обыденного. И это время прошло, но лишь частично.

Чтобы стать привычным средством контроля доступа, биометрия должна была появиться сначала там, где она является полезной, но не слишком важной. Иными словами, пользователь, который не готов доверить ей свой дом или офис, вполне может применять её, чтобы запирать ворота, ведущие на участок, гараж или винный погреб. Именно это и наблюдается сейчас в сегменте дорогого жилья.

В связи с этим биометрия приходит на отдельные вертикальные рынки. Она не удостоилась слишком большого внимания на критически важных объектах, но вполне уместна в клубах с фиксированным членством, в спортивных залах, в школах. В спортивных сооружениях биометрия особенно востребована, потому что человек, идущий в спортзал или бассейн, не хочет брать с собой лишних предметов, в том числе ключей или карт.

Школа — подходящее место для тестирования системы в жёстких условиях. С другой стороны, биометрия в школе встретит сопротивление тех родителей, которые не хотят, чтобы личные данные их детей собирались и использовались в повседневно работающей системе, защищённость которой не будет слишком высокой.

На объектах с повышенной степенью защищённости ситуация меняется на противоположную, если биометрию рассматривают как один из факторов аутентификации, применяемых в сочетании с другими. В таком виде она здесь не отвергается, а вполне приветствуется.

Удобство применения биометрии вышло на первый план сразу, как только она стала привычной и общеизвестной. Это требование является естественным продолжением отсутствия необходимости носить с собой какой-то предмет в качестве идентификатора. Кроме того, внимание к комфортности призвано преодолеть то вторжение в личное пространство, которое совершается при аутентификации.

Заказчику нужна безопасность, а пользователю — удобство. С этой точки зрения, мультимодальная биометрия выгодна именно заказчику, поскольку она укрепляет безопасность. Пользователь не будет от неё в восторге, поскольку использование двух-трёх факторов противоречит идее быстроты и комфорта.

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