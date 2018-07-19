Традиционные системы охранного мониторинга уступают место сетевым

Замена традиционных систем охранного мониторинга на сетевые, основанные на постоянном подключении клиента через Интернет, станет одной из важных черт сферы безопасности в ближайшие годы. Этот процесс существенно изменит облик индустрии охранной сигнализации. Такой прогноз дают специалисты исследовательской компании IHS Markit на примере Северной и Южной Америки.

На этом рынке традиционные охранные системы, в которых клиент пользуется только клавиатурой и не имеет мобильного приложения, начнут терять свои позиции уже в 2019 году. Скорость роста продаж систем, подключаемых к Интернету, составит около 20% в год. По мнению экспертов, доля охранных компаний на этом рынке до 2022 года будет держаться в пределах 80%.

Однако мультисервисные операторы уже сейчас расширяют своё присутствие в сфере безопасности. Они оказывают услуги охранного мониторинга на основе связи через Интернет. К этому добавляется широкое распространение систем для самостоятельной установки (DIY). В ближайшее время оно будет серьёзно содействовать ускорению эрозии традиционных схем оказания услуг.

Продажи мультисервисных операторов составляют сейчас 6% рынка. К 2022 году их доля вырастет до 14%, а доля DIY-систем увеличится с 3 до 6%. У кабельных операторов продажи будут расти за счёт глубокой интеграции услуг с имеющимися у них платформами. В то же время, движение от Интернет-систем с функциями безопасности к полностью интегрированному умному дому создаёт для этих игроков рынка серьёзные вызовы.

Всё активнее Интернет системы мониторинга утверждаются в малом и среднем бизнесе. Проникают они и на рынок предприятий. В целом остаются высокими темпы роста рынка охранных услуг для жилого сектора. В Северной и Южной Америке объём этого рынка по итогам 2017 года составлял $12,5 млрд, а в 2018 году достигнет величины $13,7 млрд.

Многие мониторинговые компании вводят дополнительные услуги, в основном связанные с видеоизображением, например видеоаналитику или бесплатное хранение видеозаписей. Эксперты полагают, что те, кто не озаботится подобным расширением спектра предложений, будут терять свои позиции на рынке.

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