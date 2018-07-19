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Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

Традиционные системы охранного мониторинга уступают место сетевым


19.07.2018

Замена традиционных систем охранного мониторинга на сетевые, основанные на постоянном подключении клиента через Интернет, станет одной из важных черт сферы безопасности в ближайшие годы. Этот процесс существенно изменит облик индустрии охранной сигнализации. Такой прогноз дают специалисты исследовательской компании IHS Markit на примере Северной и Южной Америки.

На этом рынке традиционные охранные системы, в которых клиент пользуется только клавиатурой и не имеет мобильного приложения, начнут терять свои позиции уже в 2019 году. Скорость роста продаж систем, подключаемых к Интернету, составит около 20% в год. По мнению экспертов, доля охранных компаний на этом рынке до 2022 года будет держаться в пределах 80%.

Однако мультисервисные операторы уже сейчас расширяют своё присутствие в сфере безопасности. Они оказывают услуги охранного мониторинга на основе связи через Интернет. К этому добавляется широкое распространение систем для самостоятельной установки (DIY). В ближайшее время оно будет серьёзно содействовать ускорению эрозии традиционных схем оказания услуг.

Продажи мультисервисных операторов составляют сейчас 6% рынка. К 2022 году их доля вырастет до 14%, а доля DIY-систем увеличится с 3 до 6%. У кабельных операторов продажи будут расти за счёт глубокой интеграции услуг с имеющимися у них платформами. В то же время, движение от Интернет-систем с функциями безопасности к полностью интегрированному умному дому создаёт для этих игроков рынка серьёзные вызовы.

Всё активнее Интернет системы мониторинга утверждаются в малом и среднем бизнесе. Проникают они и на рынок предприятий. В целом остаются высокими темпы роста рынка охранных услуг для жилого сектора. В Северной и Южной Америке объём этого рынка по итогам 2017 года составлял $12,5 млрд, а в 2018 году достигнет величины $13,7 млрд.

Многие мониторинговые компании вводят дополнительные услуги, в основном связанные с видеоизображением, например видеоаналитику или бесплатное хранение видеозаписей. Эксперты полагают, что те, кто не озаботится подобным расширением спектра предложений, будут терять свои позиции на рынке.

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ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА IP-КАМЕР

Информация о взломах компьютерных систем давно уже перестала считаться фантастикой. Переход на сетевое видеонаблюдение поставил безопасность IP-камер под закономерный вопрос: можно ли при желании обойти защиту, и есть ли она как таковая? Парольная защита предусмотрена во всех без исключения моделях камер видеонаблюдения. Однако уровень её исполнения у разных производителей может оказаться разным. Не секрет, что во многих системах пароли по умолчанию остаются на долгие годы — по сути, до первого прецедента взлома.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ КАБЕЛЬ

Сетевые кабели категорий 5e и 6 практически неотличимы друг от друга по внешнему виду. Однако в эксплуатации они ведут себя совершенно по-разному. В чём ключевые отличия и чем руководствоваться при выборе кабеля для конкретной системы видеонаблюдения? Основной проблемой при определении требуемой категории кабеля для установки на объекте является необходимость оценить будущее развитие этого объекта. Поверив на слово либо испытав представленный образец, можно с этим основательно «влететь»: от характеристик кабеля зависит главный параметр сетевой инфраструктуры — её пропускная способность.

10 ПРОБЛЕМ ОБЛАКОВ

Специалисты провели опрос заказчиков, проявивших интерес к системам облачного видеонаблюдения, и на основе полученных данных сформулировали своеобразный хит-парад проблематики, которая встаёт перед клиентами в ходе эксплуатации таких систем. Это далеко не исчерпывающий список, однако на начальном этапе освоения облачных технологий этого должно хватить. Не ведитесь на рекламу и не оставляйте в своих представлениях «белых пятен». Тот, кто во всём разберётся, первым двинется дальше.

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