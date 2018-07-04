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Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

Рынок видеонаблюдения растёт при падении цен на телекамеры


04.07.2018

Рынок видеонаблюдения по-прежнему продолжает расти, однако скорость этого роста снизилась. Все основные факторы, двигавшие этот рост, никуда не делись, хотя причин для его замедления и являются достаточно весомыми. Это и дальнейшее падение цен на камеры, и насыщение рынка, связанное с тем, что у всех, кому нужно видеонаблюдение, оно уже есть, и некоторая стабилизация соотношения между распространённостью аналоговых и IP-камер.

Один из новых драйверов роста рынка видеонаблюдения — появление технологий, которых раньше не было и, следовательно, возможность предложить заказчику что-то, чего у него нет и раньше быть не могло. При этом некоторые технологии, которые ранее считались совсем новыми, «вошли в мейнстрим». Среди них — видеоаналитика, большие данные, облака.

К этому фактору роста примыкает ещё один — интеграция. Видеонаблюдение совместно с контролем доступа, распознаванием номеров и автоматизацией зданий отвечает за такие функции, которые эти системы не могут выполнять поодиночке. Такое изменение подталкивает рост продаж.

Постоянным по времени фактором роста рынка остаётся общая потребность в безопасности. Она только нарастает, и при этом та насыщенность передовыми коммуникациями, которой достигло общество, способствует нагнетанию страстей в данном вопросе. Обмен новостями, из которых люди узнают, в том числе, и о происшествиях, стал ещё более быстрым и интенсивным. Он идёт по множеству независимых каналов.

Падение цен на камеры очень хорошо сочетается с тем фактом, что видеонаблюдение становится более интеллектуальным. Когда-то рост шёл за счёт того, что заказчики впервые приобретали камеры и начинали записывать и просматривать изображение от них. Теперь центр внимание переносится на вопрос о том, что заказчик будет делать с этим изображением. Видеоаналитика даёт различные инструменты извлечения из него важной информации. Развиваются механизмы удалённого доступа к системе. Это — одна из причин того, что удешевление камер сочетается с ростом рынка.

Там, где формально на рынке видеонаблюдения нет стандартов, фактически, в некотором смысле, они есть. Их роль играют те запросы потребителя, которые к данному моменту уже утвердились в виде неписаной нормы. Такие нормы различаются на разных вертикальных рынках. Стремление следовать этой норме также вносит вклад в рост спроса на системы видеонаблюдения.

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