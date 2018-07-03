Система контроля доступа по фотографии дверного проёма

Вторгаясь во все сферы нашей жизни, новые технологии не обходят стороной и процесс взаимодействия проектировщика систем безопасности с конечным пользователем. С их помощью можно свести к минимуму негативные проявления того факта, что эти двое говорят на разных языках. Компания — интегратор систем безопасности получает в данном случае конкурентные преимущества.

Одну из подобных возможностей с помощью новой системы DoorSnap реализовала компания Security Door Controls (SDC), поставщик и инсталлятор электронных средств контроля доступа. Идея новой разработки проста — заказчик делает несколько фотографий своего дверного проёма и отсылает их в компанию SDC. Через какое-то время он получает от её специалистов план оснащения этой двери системой контроля доступа.

Для того, чтобы воспользоваться данной возможностью, заказчик скачивает себе в смартфон бесплатное приложение SDCSecurity — как обычно, через магазин App Store или Google Play. Одной из новых функций этого приложения и является система DoorSnap.

Число фотографий, которые может отослать в компанию заказчик, — не более трёх. Получив их, специалист компании подберёт необходимый комплект оборудования для оснащения двери и составит рекомендации по его установке. Поскольку всё в этом подходе пронизано идеей сделать общение удобным для заказчика, последний получает также набор ссылок на страницы соответствующих продуктов в каталогах оборудования.

Разработчики системы DoorSnap, очевидно, рассчитывают с ёё помощью сэкономить те средства, которые обычно расходуются на выезд проектировщика на объект. Понятны здесь и желания заказчика, навстречу которым идут разработчики, — он хочет, чтобы процедура получения им СКУД была проще и выполнялась быстрее. В связи с этим появление новой системы, которая позволяет не ждать приезда специалиста, а обойтись простым фотографированием, будет способствовать расширению клиентской базы компании. Наконец, в будущем данный подход можно развивать, чтобы наполнять его новыми функциями и возможностями.

Количество показов: 82

