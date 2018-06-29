Из электроэнцефалограммы можно извлечь биометрические признаки

В поисках новых видов биометрии учёные продолжают обращаться к мозгу человека. Исследователи из Школы инженерии и прикладной физики Университета штата Нью-Йорк в Буффало (США) разработали систему, идентифицирующую человека по особенностям его электроэнцефалограммы.

Электроэнцефалография (ЭЭГ) — хорошо известный метод исследования головного мозга человека. Её основу составляет запись частоты и амплитуды электрических сигналов, связанных с активностью мозга, с помощью электродов, прикрепляемых на разные участки головы.

Обычно ЭЭГ используется в медицинских целях, однако сотрудники Университета Буффало поставили себе цель найти в энцефалограмме уникальные признаки, которые можно использовать для идентификации человека.

Учёные модифицировали шлем виртуальной реальности, оставив в нём шесть датчиков вместо обычных 32 или 64. Три датчика записывают сигналы из трёх участков мозга, дин из которых отвечает за декларативную память, связанную с сознательным воспоминанием (в отличие от непроизвольного), второй — за распознавание лиц, третий — за осознание прочитанного.

Испытуемому надевали на голову такой шлем и затем последовательно показывали три картинки — изображение животного, портрет знаменитости и текстовую фразу. Суммарная длительность показа всех трёх картинок — 1,2 секунды. При этом оборудование фиксировало импульсы мозга, вызванные реакцией человека на эти картинки.

После того, как такая серия изображений демонстрировалась человеку четыре раза, из записанных импульсов формировался его так называемый «мозговой пароль». Учёные установили, что он различается у разных людей и у каждого человека повторяется при последующих аналогичных процедурах. Система, выполняющая анализ «мозговых паролей», в состоянии обеспечить аутентификацию их обладателей.

Исследователи протестировали свою разработку на 179 участниках. Точность идентификации составила при этом 95%. Она уменьшается на 1%, если между формированием «мозгового пароля» и его считыванием проходит пять месяцев.

Работа исследователей была проведена на средства гранта, который им осенью 2016 года выдал Национальный фонд науки США.

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