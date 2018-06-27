Число выпускаемых в мире IP-камер видеонаблюдения будет расти на 20% в год

Объём продаж на мировом рынке IP-камер для систем безопасности к 2024 году превысит $20 млрд. Такой прогноз дают исследователи из компании Global Market Insights. При этом число выпускаемых производителями единиц данной продукции будет расти в среднем на 20% в год.

Дальнейший прогресс технологий видеонаблюдения, повсеместное проникновение Интернета и растущий спрос на удалённый мониторинг станут основными драйверами увеличения продаж IP-камер. В числе важнейших технологических изменений — появление разрешения 4K, внедрение видеоаналитики «на борту», переход на кодек H.265. Способствует повышению спроса и снижение цен на сетевые камеры.

В различных странах государство делает значительные инвестиции в системы видеонаблюдения общественного назначения, что также стимулирует рост продаж IP-камер. Дополнительную поддержку данному рынку даёт спрос на интеграцию видеонаблюдения с другими системами, например со СКУД, с PoS-терминалами, с системами распознавания номеров. Ещё одной причиной повышенного интереса к IP-камерам является развитие умного дома.

Поскольку IP-камеры подключают к Интернету, на продажи этих устройств может отрицательно влиять всё, что связано с беспокойством людей о сохранении их приватности. Другой сдерживающий фактор формируется под воздействием нечастых, но громких случаев сетевых атак, в ходе которых взламывается защита IP-камер. Понижают спрос на IP-камеры и опасения по поводу вандализма — дорогостоящие модели сложнее ставить на улице и в общественных местах.

Исследователи проанализировали также распределение продаж IP-камер по вертикальным рынкам на примере США. Около 35% приходится на промышленность, 25% — на ритейл, 15% — на здравоохранение, 10% — на сферу недвижимости, 15% — на всё остальное. Согласно прогнозу, это соотношение к 2024 году сохранится, при опережающем росте продаж IP-камер в здравоохранении.

Крупнейшим региональным рынком для IP-камер будет оставаться китайский. Здесь правительство тратит огромный средства на построение систем «безопасный город» и «умный город».

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