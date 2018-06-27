 Security News :: Информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Поиск Контакты Карта сайта
Security News :: информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Security News
Security Focus

Услуги размещения публикаций на сайте Security News
 
 Газета 
 Статьи 
 Зарубежные новости 
 Под знаком PR 
 Новости 
 События отрасли 
 Дайджест СМИ 
 Фоторепортажи 
 Книги 

Получайте новости Security News через Telegram

Получайте новости Security News через Telegram. Это самый оперативный способ читать их с любого устройства.



Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

Число выпускаемых в мире IP-камер видеонаблюдения будет расти на 20% в год


27.06.2018

Объём продаж на мировом рынке IP-камер для систем безопасности к 2024 году превысит $20 млрд. Такой прогноз дают исследователи из компании Global Market Insights. При этом число выпускаемых производителями единиц данной продукции будет расти в среднем на 20% в год.

Дальнейший прогресс технологий видеонаблюдения, повсеместное проникновение Интернета и растущий спрос на удалённый мониторинг станут основными драйверами увеличения продаж IP-камер. В числе важнейших технологических изменений — появление разрешения 4K, внедрение видеоаналитики «на борту», переход на кодек H.265. Способствует повышению спроса и снижение цен на сетевые камеры.

В различных странах государство делает значительные инвестиции в системы видеонаблюдения общественного назначения, что также стимулирует рост продаж IP-камер. Дополнительную поддержку данному рынку даёт спрос на интеграцию видеонаблюдения с другими системами, например со СКУД, с PoS-терминалами, с системами распознавания номеров. Ещё одной причиной повышенного интереса к IP-камерам является развитие умного дома.

Поскольку IP-камеры подключают к Интернету, на продажи этих устройств может отрицательно влиять всё, что связано с беспокойством людей о сохранении их приватности. Другой сдерживающий фактор формируется под воздействием нечастых, но громких случаев сетевых атак, в ходе которых взламывается защита IP-камер. Понижают спрос на IP-камеры и опасения по поводу вандализма — дорогостоящие модели сложнее ставить на улице и в общественных местах.

Исследователи проанализировали также распределение продаж IP-камер по вертикальным рынкам на примере США. Около 35% приходится на промышленность, 25% — на ритейл, 15% — на здравоохранение, 10% — на сферу недвижимости, 15% — на всё остальное. Согласно прогнозу, это соотношение к 2024 году сохранится, при опережающем росте продаж IP-камер в здравоохранении.

Крупнейшим региональным рынком для IP-камер будет оставаться китайский. Здесь правительство тратит огромный средства на построение систем «безопасный город» и «умный город».

Количество показов: 77

Возврат к списку

Передний край

ВРЕМЯ УЯЗВИМОСТЕЙ

Обновление возможностей технических продуктов, подпитывающее рынок безопасности, почти на сто процентов зависит от развития технологий. Однако прогресс рождает и новые возможности для злоупотреблений. Поэтому в солидных компаниях, прежде чем выпускать на рынок заведомо инновационный продукт, на всякий случай принято проводить экспертизу на предмет того, каким образом можно употребить новинку во зло. Если этого не сделать, разыгравшаяся пользовательская фантазия рано или поздно приведёт к появлению новых угроз и опасностей, непосредственно вызванных этим продуктом...

ОПЕРАЦИИ КГБ В БРАЗИЛИИ

Спустя некоторое время Security News возвращается к невероятной истории о том, как безопасник из Якутска организовал успешный бизнес на другом конце земного шара. Сегодня наш герой бегло говорит на бразильской разновидности португальского, прекрасно ориентируется в обстановке — и по-прежнему дико занят, полон энергии и сил. И ему по-прежнему везёт. Впрочем, за этим везением стоит чисто русская смекалка, упорный труд и редкий для соотечественников оптимизм.

ОБЛАКА, БЕЛОКРЫЛЫЕ ЛОШАДКИ

Хранение и обработка данных в сети Интернет за счёт ресурсов удалённых серверов, получившие название «облачных» сервисов, приобретают всё большую популярность в отрасли безопасности. Вынос устройств записи/обработки данных, а также функций управления системами за пределы охраняемого объекта и вообще за пределы какой-либо определённой территории позволяет клиенту сэкономить на приобретении аппаратных и программных средств, образующих систему безопасности, а также избежать лишних расходов на содержание персонала. Единственное, что несколько портит красивую картину облачного неба — отсутствие гарантий безопасности данных.

RSSRSS
Присоединиться в ТвиттереTwitter 		Присоединиться в FacebookTelegram
Присоединиться в LinkedInLinkedIn		 Присоединиться в FacebookFacebook
Присоединиться в Google+Google+ 		Присоединиться ВКонтактеВКонтакте
Присоединиться в YoutubeYouTube 		Присоединиться в ОдноклассникиОдноклассники
Присоединиться в LiveJournaLiveJournal

Книжная полка


Как правильно хранить, воспроизводить и стирать изображения систем видеонаблюдения

Как правильно хранить, воспроизводить и стирать изображения систем видеонаблюдения



Руководство по составлению спецификаций на системы контроля доступа (СКУД)

Руководство по составлению спецификаций на системы контроля доступа (СКУД)



Толковый словарь терминов по системам физической защиты

Толковый словарь терминов по системам физической защиты



Руководство по применению камер видеонаблюдения

Руководство по применению камер видеонаблюдения


Hits 56965283
21635
Hosts 5039236
2457
Visitors 9451505
4614

59

© ИА «Безопасность Сегодня», 2017.
© «Секьюрити Фокус», 2001-2016.
Свидетельство о регистрации электронного СМИ SECURITY NEWS ЭЛ № ФС 77-33582