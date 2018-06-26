Время облачных систем охранной сигнализации

Всё чаще производители систем охранной сигнализации предлагают заказчикам облачные сервисы. Такое решение позволяет небольшим организациям обходиться без создания служб мониторинга, а крупным — эффективней выстраивать систему централизованного контроля тревог.

Одно из таких решений будут совместно поставлять заказчикам по всему миру компании Videofied и Webeye Limited. В его основе — оборудование для беспроводных систем охранной сигнализации с видеоверификацией от Videofied, интегрированное с облачным сервисом webeyeCMS. Торговая марка Videofied два года назад была приобретена компанией Honeywell у компании RSI Video Technologies.

Облачные системы охранной сигнализации существуют уже не один год. Давно известны рынку и система Videofied, и сервис Webeye Limited. Однако именно сейчас в сознании заказчиков происходят сдвиги, позволяющие расширить охват рынка таким интегрированным продуктом. Это изменение связано с разными сторонами проникновения новых технологий в нашу жизнь и, в частности, с тем, что у людей складывается привычка делать всё через смартфон.

При работе с облачным охранным сервисом webeyeCMS пользователь применяет приложение для смартфона, функционирующее под ОС iOS или Android. Через него он проверяет статус устройств, активирует и дезактивирует их, получает в реальном времени картинки и видеоролики от средств видеоверификации и т.д. Сервер, на котором фиксируются тревожные сообщения, ведётся их журнал, накапливаются фото- и видеоматериалы для верификации тревог, находится в облаках.

Помимо управления, смартфон может выполнять ещё и функцию подачи тревожных сигналов. В нём сигнал тревоги превращается в набор уведомлений, автоматически рассылаемых по заранее заданным адресам в виде СМС. Их получатели могут просматривать видеоизображение с объекта. Облачная структура системы исключает влияние ширины полосы на этот процесс, так как одновременно большое количество пользователей может участвовать в нём, что важно в случае крупной организации.

Компания Videofied сосредоточится на продвижении облачной услуги Webeye в тех регионах, где она ещё не представлена. Одновременно она поможет в её продажах там, где этот сервис уже имеет свою клиентуру.

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