Застройщик и хай-тек-компания представили жилище, изначально создаваемое как умный дом

Компании Amazon и Lennar начали демонстрацию своего проекта по строительству зданий, в которых изначально заложены технологии умного дома. Презентационные центры под названием Amazon Experience Center начали действовать в восьми городах США — Атланте, Далласе, Лос-Анджелесе, Майами, Орландо, Сан-Франциско, Сиэтле и Вашингтоне.

Lennar является одной из крупнейших строительных фирм США. Объявлено, что теперь она будет внедрять умные технологии на стадии строительства во все возводимые ею дома.

В умном доме, который создали две компании, управление всеми его системами будет производиться через голосового помощника Alexa. Технологии умного дома обеспечат жильцам выполнение всех домашних дел, которыми они сейчас занимаются сами. Для этого в каждом квартире будет достигаться полное Wi-Fi-покрытие всей её площади.

Все жилые помещения, входящие в проект Amazon Experience Center, будут оснащены динамиками Amazon Echo с установленным на них помощником Alexa. Активировав помощника с помощью слова пробуждения, житель квартиры сможет продиктовать расписание дел по хозяйству, которые выполнят устройства, входящие в умный дом. Аналогичным образом, он запрёт и поставит на охрану входную дверь и задаст на ночь программу работы термостата.

Голосовой помощник Alexa, динамики Amazon Echo, телевизионная приставка Amazon Fire TV и устройство для прямого заказа покупок Amazon Dash войдут в стандартное оснащение всех домов, которые будет строить Lennar. При этом базовая цена такого жилья не увеличится по сравнению с аналогичными до сих пор продававшимися «неумными домами».

Столь плотное оснащение жилого дома умными устройствами и технологиями, да ещё получаемыми от одного производителя, неминуемо порождает вопросы. Они связаны с возможным вмешательством этого производителя или тех, кто за ним стоит, в повседневную жизнь людей и в их частное пространство.

Устройства от компании Amazon собирают информацию о привычках пользователей и их образе жизни. Компания сама признаёт, что монетизирует эту информацию через построенную на ней адресную рекламу. При этом производитель систем умного дома и его партнёр-застройщик подчёркивают, что клиент всегда может отказаться от тех высокотехнологичных опций, которые они ему предлагают, и получить обычное жилище. Однако уже в недалёком будущем подобный отказ будет означать возврат к чему-то отжившему и весьма архаичному, и решиться на него смогут лишь немногие.

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