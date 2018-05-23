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Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новинки

«Проприоцептивная нейрофизиология» — новый биометрический метод идентификации человека


23.05.2018

Стартап из Силиконовой долины разрабатывает новый подход к мобильной биометрической аутентификации. Он основан на фиксации сигналов, которые генерируются в нервной системе человека. Компания под названием Aerendir называет свой метод «проприоцептивной нейрофизиологией».

Проприоцептивные сигналы передаются из мышц по нервной системе в мозг. Они дают человеку возможность ощущать относительное положение частей его тела. Специалисты компании в своей разработке использовали тот факт, что эти сигналы для каждого человека имеет индивидуальные черты.

Технология, разрабатываемая компанией Aerendir, получила название NFP (Neuro-Finger Print — «нейроотпечаток пальца»). Анализ проприоцептивных сигналов позволяет выделить из них устойчивые индивидуальные характеристики, которые и служат для идентификации.

Создать оборудование, работающее по технологии NFP, и встроить его в обычную технику, которая нас окружает, будет, по утверждению специалистов компании, проще, чем могло бы показаться. Регистрировать сигналы, о которых идёт речь, можно даже с помощью некоторых компонентов, которые уже имеется во многих мобильных устройствах.

Важным преимуществом технологии NFP может стать то, что она целиком работает на локальном устройстве. В процессе аутентификации данные из него никуда не нужно передавать. Следовательно, они не могут быть и перехвачены.

В настоящее время компания Aerendir работает над созданием хранилища персональных данных для своей разработки. Кроме того, создаётся приложение для смартфона, с помощью которого компания сможет оказывать услуги клиентам и выдавать лицензии на использование технологии NFP сторонним организациям. Создатели нового биометрического метода рассчитывают, что он найдёт применение в мобильной аутентификации, электронной коммерции, финансовой сфере и системах «электронного правительства».

Создатель компании, биопсихолог Мартин Зизи, называет её «компания тумана». Он объясняет это тем, что в будущем, с развитием Интернета вещей, облака станут менее централизованными и превратятся в «туман».

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Передний край

ХВАТИТ СИДЕТЬ ПО СВОИМ НОРАМ!

Cегодняшняя отрасль безопасности представляет собой замысловатую смесь традиционного и новейшего, развиваясь стремительно и порой непредсказуемо, осваивая новые, невиданные прежде возможности. От простой «офисной» компьютеризации буквально на наших глазах был совершён скачок к полноценному сотрудничеству машинного интеллекта с человеческим. Однако типичный представитель конечника — руководитель корпоративной службы охраны — нередко находится в глухой обороне от окружающего мира, отмахиваясь от интересных и удобных для него же самого предложений, как от дьявольских искушений.

ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА РЕКЛАМЫ

Как вы, наверное, заметили, газета Security News отличается от множества отраслевых изданий прежде всего наличием определенных амбиций. Хорошо это или плохо — по большому счету, неважно. Важно то, что газета имеет собственную позицию, исходя из которой выработаны основы редакционной и коммерческой политики. В условиях рыночного коллапса, однако, такой подход может показаться избыточным. Отмечено, что новейшая тенденция к так называемому «сокращению непрофильных расходов» коснулась и объемов рекламы. Но мы по-прежнему остаемся достаточно разборчивыми и принципиальными в работе с рекламодателями.

ВРЕМЯ УЯЗВИМОСТЕЙ

Обновление возможностей технических продуктов, подпитывающее рынок безопасности, почти на сто процентов зависит от развития технологий. Однако прогресс рождает и новые возможности для злоупотреблений. Поэтому в солидных компаниях, прежде чем выпускать на рынок заведомо инновационный продукт, на всякий случай принято проводить экспертизу на предмет того, каким образом можно употребить новинку во зло. Если этого не сделать, разыгравшаяся пользовательская фантазия рано или поздно приведёт к появлению новых угроз и опасностей, непосредственно вызванных этим продуктом...

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