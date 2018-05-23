«Проприоцептивная нейрофизиология» — новый биометрический метод идентификации человека

Стартап из Силиконовой долины разрабатывает новый подход к мобильной биометрической аутентификации. Он основан на фиксации сигналов, которые генерируются в нервной системе человека. Компания под названием Aerendir называет свой метод «проприоцептивной нейрофизиологией».

Проприоцептивные сигналы передаются из мышц по нервной системе в мозг. Они дают человеку возможность ощущать относительное положение частей его тела. Специалисты компании в своей разработке использовали тот факт, что эти сигналы для каждого человека имеет индивидуальные черты.

Технология, разрабатываемая компанией Aerendir, получила название NFP (Neuro-Finger Print — «нейроотпечаток пальца»). Анализ проприоцептивных сигналов позволяет выделить из них устойчивые индивидуальные характеристики, которые и служат для идентификации.

Создать оборудование, работающее по технологии NFP, и встроить его в обычную технику, которая нас окружает, будет, по утверждению специалистов компании, проще, чем могло бы показаться. Регистрировать сигналы, о которых идёт речь, можно даже с помощью некоторых компонентов, которые уже имеется во многих мобильных устройствах.

Важным преимуществом технологии NFP может стать то, что она целиком работает на локальном устройстве. В процессе аутентификации данные из него никуда не нужно передавать. Следовательно, они не могут быть и перехвачены.

В настоящее время компания Aerendir работает над созданием хранилища персональных данных для своей разработки. Кроме того, создаётся приложение для смартфона, с помощью которого компания сможет оказывать услуги клиентам и выдавать лицензии на использование технологии NFP сторонним организациям. Создатели нового биометрического метода рассчитывают, что он найдёт применение в мобильной аутентификации, электронной коммерции, финансовой сфере и системах «электронного правительства».

Создатель компании, биопсихолог Мартин Зизи, называет её «компания тумана». Он объясняет это тем, что в будущем, с развитием Интернета вещей, облака станут менее централизованными и превратятся в «туман».

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