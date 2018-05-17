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Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

Инсталляторы систем безопасности спешат освоить умный дом


17.05.2018

Инсталляторы домашних систем безопасности сталкиваются с новыми вызовами и с ужесточением конкуренции. Данный процесс изучила компания Parks Associates, которая опросила представителей 170 американских компаний, работающих на этом рынке. Половина респондентов является владельцами компаний и 80% — лицами, принимающими решения.

Средний рост доходов за 2017 год составил для опрошенных 7,72%. Таким образом, наблюдается снижение темпов роста — в 2015 его скорость достигала 9,61%, в 2016 — 8,7%.

Интерактивные сервисы всё глубже проникают в сферу домашней безопасности, но они перестали быть в ней чем-то особенным. В 2014 году их использовали 50% инсталляторов, в 2017 — 75%. Те из оставшихся, кто в ближайшее время не присоединиться к ним, рискуют опуститься «на дно» в рыночной иерархии.

Среди всех устройств, используемых в жилище, вне конкуренции остаются IP-камеры. Их предлагают своим клиентам 86% инсталляторов. Очень популярны также умные дверные замки (71%) и умные термостаты (66%). Далее следуют умные гаражные ворота, осветительные системы, датчики утечки, голосовые помощники и умные спринклерные системы. Быстро набирают популярность дверные видеозвонки и голосовые системы управления.

Главная причина, по которой инсталляторы предлагают услуги умного дома, проста — 74% объяснили, что их просят об этом заказчики. Следующие по распространённости причины — желание инсталлятора получить дополнительный доход (58%) и не отставать от конкурентов (49%).

С 2012 года по 2017 число мелких инсталляторов, с годовым доходом менее $1 млн, почти удвоилось — с 29 до 57%. Половина инсталляторов выполняет восемь и менее договоров в месяц.

Услугу профессионального мониторинга предлагают 96% инсталляторов. Только 20% сообщают, что имеют дело с системами, рассчитанными на самостоятельную установку пользователем (DIY). Лишь 14% готовы устанавливать эти системы без последующего профессионального мониторинга. В другом исследовании, проведённом в 2017 году, компания Parks Associates установила, что средняя стоимость такого мониторинга в месяц — $46,20.

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Передний край

ЭПОХА СТАРТАПОВ

Крупные корпорации, как известно, в рыночном смысле несколько неповоротливы и инертны. А данные о высокой эффективности операций, почерпнутые из отчётов перед акционерами, зачастую выглядят не слишком правдоподобно. На этапе становления рынка крупным компаниям всегда легче: уже сложилась репутация, установилась клиентская база, выработаны навыки ведения переговоров. Когда рыночный пирог поделен «крупняком», мелким игрокам остаётся лишь подбирать крошки.

ОБЛАКА, БЕЛОКРЫЛЫЕ ЛОШАДКИ

Хранение и обработка данных в сети Интернет за счёт ресурсов удалённых серверов, получившие название «облачных» сервисов, приобретают всё большую популярность в отрасли безопасности. Вынос устройств записи/обработки данных, а также функций управления системами за пределы охраняемого объекта и вообще за пределы какой-либо определённой территории позволяет клиенту сэкономить на приобретении аппаратных и программных средств, образующих систему безопасности, а также избежать лишних расходов на содержание персонала. Единственное, что несколько портит красивую картину облачного неба — отсутствие гарантий безопасности данных.

ОПЕРАЦИИ КГБ В БРАЗИЛИИ

Спустя некоторое время Security News возвращается к невероятной истории о том, как безопасник из Якутска организовал успешный бизнес на другом конце земного шара. Сегодня наш герой бегло говорит на бразильской разновидности португальского, прекрасно ориентируется в обстановке — и по-прежнему дико занят, полон энергии и сил. И ему по-прежнему везёт. Впрочем, за этим везением стоит чисто русская смекалка, упорный труд и редкий для соотечественников оптимизм.

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