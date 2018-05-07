Флотилия спутников обеспечит видеонаблюдение сверху

Разместить вокруг Земли целую флотилиию спутников, которые будут передавать изображение с установленных на них камер, собирается компания EarthNow. Делается это для того, чтобы дать людям возможность в масштабах всей планеты наблюдать за тем, что на ней происходит.

В отличие от спутниковых снимков, доступных сегодня массовому пользователю, например в составе сервисов «Яндекс Карты» и Google Maps, изображение в проекте EarthNow будет транслироваться пользователю в реальном времени. Это означает, что использовать это изображение можно будет и в системах безопасности. При расследовании любого инцидента можно будет найти на изображении, снятом сверху, подвижные объекты и проследить, откуда они прибыли и куда отправились. При достижении достаточно высокого разрешения можно будет говорить и о непосредственном наблюдении за происходящим.

Компания EarthNow была в прошлом году выделена из состава компании Intellectual Ventures, которая, в соответствии с её названием, занимается инвестированием в бизнес, основанный на изобретениях в разных сферах. Ею создано уже более десятка компаний. Недавно в компании EarthNow закончился первый этап финансирования, в котором приняли участие компания Airbus, SoftBank Group, Билл Гейтс, а также инвестор и изобретатель Грег Вайлер.

В проекте будет использоваться спутники, разработанные для коммуникационного сервиса OneWeb, который основан Грегом Вайлером и через который он планирует обеспечить быстрый Интернет повсюду. Первые четыре спутника OneWeb планируется запустить во второй половине этого года с космодрома Куру с помощью ракеты «Союз-Т».

На раннем этапе развития проекта EarthNow им будут пользоваться правительственные службы и предприятия. Помимо новой составляющей в механизмах обеспечения безопасности, у них появится много новых возможностей. С помощью изображения со спутников будут выявлять нелегальный лов рыбы, следить за развитием ураганов и тайфунов, обнаруживать лесные пожары на раннем этапе, наблюдать за извержениями вулканов и за миграцией китов, получать данные о состоянии урожая. Позже будет разработаны сервисы, рассчитанный на массового пользователя.

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