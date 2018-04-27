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Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

Расходы на Интернет вещей к 2020 году достигнут $1 трлн


27.04.2018

Расходы на Интернет вещей в мировом масштабе вырастут к 2020 году до величины $1 трлн (1000 млрд). Такой прогноз даёт компания International Data Corporation (IDC). В 2017 году эти расходы составили $674 млрд, а в 2018 году, как ожидается, превысят $770 млрд.

Самая большая часть этих расходов приходится на оборудование. Вторая по размерам составляющая — услуги. Далее следуют программное обеспечение и связь.

Быстрее всего в течение следующих пяти лет будут расти расходы на ПО — в среднем на 16% в год. Скорость роста расходов на услуги в сфере Интернета вещей прогнозируется на уровне 15% в год. Через пять лет они почти сравняются по объёму с расходами на оборудование. К 2021 году 55% расходов на Интернет вещей будут приходиться на ПО и услуги. Программное обеспечение создаёт фундамент, на котором строятся приложения. Однако соединение технологических элементов происходит в сфере услуг.

Самые большие вложения в Интернет вещей, $190 млрд, будут сделаны в текущем году в производственном секторе. Здесь основное внимание будет уделяться поддержке производственных операций и управления средствами производства. Аналогичные показатели в транспортной отрасли составят $85 млрд. Две трети этой суммы будет потрачено на мониторинг перевозки грузов. Значительные расходы будут связаны также с управлением парком транспортных средств. В сфере инженерного обеспечения расходы на Интернет вещей достигнут $73 млрд. Здесь усилия проектировщиков сосредоточатся на построении умных сетей снабжения потребителей электричеством, газом и водой.

Межотраслевой сегмент Интернета вещей представлен такими практическими реализациями, как автомобили с подключением к Сети и умными зданиями. Этот сегмент даст более $90 млрд в 2018 году и выйдет по размерам в число ведущих в следующие пять лет.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе, согласно прогнозу, расходы на Интернет вещей в 2018 году будут наибольшими — более $300 млрд. Из них $209 млрд будут приходиться на Китай. При этом одни только США дадут $194, а вместе с Канадой — $203 млрд, регион «Европа, Ближний Восток и Африка» — $171 млрд.

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Передний край

КАМЕРЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛАЗЕРОВ

Самый высокотехнологичный из способов борьбы с охранными камерами — интенсивный пучок света, направленный в объектив, вызывает избыточную засветку чувствительного элемента — яркость достигает предельного значения, и изображение оказывается полностью либо частично «залито» однородным пятном. Даже при весьма широком динамическом диапазоне с попавшим в кадр прожектором справятся далеко не все камеры. Сам прожектор, скорее всего, будет виден неплохо. А вот разглядеть под ним фигуру человека с автоматом «узи», связкой гранат, украденным из офиса ноутбуком и чертами лица недавно сбежавшего из психушки маньяка — весьма затруднительно.

ОБЛАКА, БЕЛОКРЫЛЫЕ ЛОШАДКИ

Хранение и обработка данных в сети Интернет за счёт ресурсов удалённых серверов, получившие название «облачных» сервисов, приобретают всё большую популярность в отрасли безопасности. Вынос устройств записи/обработки данных, а также функций управления системами за пределы охраняемого объекта и вообще за пределы какой-либо определённой территории позволяет клиенту сэкономить на приобретении аппаратных и программных средств, образующих систему безопасности, а также избежать лишних расходов на содержание персонала. Единственное, что несколько портит красивую картину облачного неба — отсутствие гарантий безопасности данных.

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ С СЕТЬЮ

Вы купили дорогое и функциональное сетевое устройство, и вам не терпится ввести своё новое приобретение «в бой». Очевидно, что единственный способ заставить покупку работать — подключить её к локальной компьютерной сети (конечно, вы можете использовать IP-камеры как муляжи, но если вы хотите, чтобы устройство функционировало, без сети не обойтись никак). К сожалению, не всегда новый видеорегистратор работает «из коробки» — при интеграции устройств в сетевую инфраструктуру может возникнуть ряд неочевидных трудностей, обусловленных, как правило, самой инфраструктурой. Маркетинговый миф о простоте IP-видеонаблюдения был опровергнут головной болью практического опыта.

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