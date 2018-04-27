Расходы на Интернет вещей к 2020 году достигнут $1 трлн

Расходы на Интернет вещей в мировом масштабе вырастут к 2020 году до величины $1 трлн (1000 млрд). Такой прогноз даёт компания International Data Corporation (IDC). В 2017 году эти расходы составили $674 млрд, а в 2018 году, как ожидается, превысят $770 млрд.

Самая большая часть этих расходов приходится на оборудование. Вторая по размерам составляющая — услуги. Далее следуют программное обеспечение и связь.

Быстрее всего в течение следующих пяти лет будут расти расходы на ПО — в среднем на 16% в год. Скорость роста расходов на услуги в сфере Интернета вещей прогнозируется на уровне 15% в год. Через пять лет они почти сравняются по объёму с расходами на оборудование. К 2021 году 55% расходов на Интернет вещей будут приходиться на ПО и услуги. Программное обеспечение создаёт фундамент, на котором строятся приложения. Однако соединение технологических элементов происходит в сфере услуг.

Самые большие вложения в Интернет вещей, $190 млрд, будут сделаны в текущем году в производственном секторе. Здесь основное внимание будет уделяться поддержке производственных операций и управления средствами производства. Аналогичные показатели в транспортной отрасли составят $85 млрд. Две трети этой суммы будет потрачено на мониторинг перевозки грузов. Значительные расходы будут связаны также с управлением парком транспортных средств. В сфере инженерного обеспечения расходы на Интернет вещей достигнут $73 млрд. Здесь усилия проектировщиков сосредоточатся на построении умных сетей снабжения потребителей электричеством, газом и водой.

Межотраслевой сегмент Интернета вещей представлен такими практическими реализациями, как автомобили с подключением к Сети и умными зданиями. Этот сегмент даст более $90 млрд в 2018 году и выйдет по размерам в число ведущих в следующие пять лет.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе, согласно прогнозу, расходы на Интернет вещей в 2018 году будут наибольшими — более $300 млрд. Из них $209 млрд будут приходиться на Китай. При этом одни только США дадут $194, а вместе с Канадой — $203 млрд, регион «Европа, Ближний Восток и Африка» — $171 млрд.

Количество показов: 80

