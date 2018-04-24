Защита периметра становится более надёжной

Прогресс технологий оказывает непосредственное влияние на облик периметровой безопасности. Повышается мощность процессоров, развивается видеоаналитика, «подрастает» искусственный интеллект, взлетают беспилотники, вдоль границ светят лазеры, роботы требуют себе маленьких ровных дорожек вдоль заборов. Практически одновременно в сфере безопасности всё более повышается внимание к защите разных объектов, особенно критически важных. На этот возрастающий спрос находится более «технологически изощрённое» предложение.

Основная рутинная задача в совершенствовании защиты периметра — повышать вероятность обнаружения вторжений с одновременным снижением числа ложных тревог. Именно поэтому в данной сфере актуально и появление более совершенных датчиков, и разработка новых алгоритмов обработки сигнала, особенно в случае, если разные технологии обнаружения дублируют друг друга.

От современных периметровых систем требуется способность автоматически подстраиваться под изменение внешних условий, таких как появление или прекращение воздействия ветра, солнечного света, дождя. Для этого разработчики стараются сделать эти системы более интеллектуальными.

Сложение возможностей двух-трёх систем охраны периметра, действующих по разным физическим принципам, становится проще. В этом смысле ценным является прогресс видеоаналитики. Она ещё способна загрузить оператора ложными тревогами, однако в сочетании с традиционным методом обнаружения может работать эффективно.

Роль видеонаблюдения как средства верификации тревог не уменьшилась. Однако у традиционных фиксированных или поворотных камер появляется в этом деле мощный конкурент в лице беспилотника. Использование летательных аппаратов позволит не ставить камеры по всему периметру. Если сигнал тревоги поступил и прошёл первичную проверку в виде сравнения данных от различных систем обнаружения, то беспилотник с камерой на борту может направиться к тому участку периметра, с которого он поступил. С другой стороны, время проверки может оказаться при этом большим по сравнению со случаем использования стационарной камеры.

Существенный эффект за счёт отказа от прокладки кабеля дают беспроводные технологии. В то же время, ужесточение требований к защите важных объектов частично компенсирует этот эффект. В результате одним заказчикам удаётся снизить стоимость своих систем охраны периметра, другим — нет.

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