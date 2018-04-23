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Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

Переход на IP-видеонаблюдение всё никак не закончится


23.04.2018

Переход видеонаблюдения от аналоговых технологий к IP продолжается. Он до сих пор не завершён, хотя кому-то может показаться, что он уже позади. И сейчас многие заказчики совершают такой переход, и он имеет свои особенности по сравнению теми временами, когда движение к IP было более массовым.

Появление аналоговых форматов высокой чёткости замедлило, но не остановило этот процесс. Случилось это в том числе и потому, что работает своего рода инерция — сетевое видеонаблюдение стало приоритетным, и кому-то из заказчиков, наоборот, нелегко поверить в достоинства аналоговых HD-камер.

С IP-технологиями в настоящее время связаны высокое качество изображения, масштабируемость систем и мощный функционал. Они обеспечивают удобство удалённой работы с системой. В связи со всем этим убеждать заказчика совершить заветную миграцию теперь проще.

Помогает в этом и продолжающееся снижение цен. Добавляет доводов в пользу замены аналоговых систем также то, что нередко в силу своего почтенного возраста они лишаются какой-либо поддержки производителя, переставшего их выпускать.

В связи с расширением возможностей IP-систем переход на них требует от заказчика ещё более глубокого, чем раньше, понимания того, зачем ему это нужно. Он должен определить, какие новые функции системы видеонаблюдения получит, в каких точках установки камер какое разрешение теперь следует использовать, как распорядиться новыми возможностями по дальности передачи, если объект достаточно велик.

Без продумывания этих вопросов непременно случится так, что заказчик скажет себе: «Я перешёл на IP — значит, укрепил свою безопасность». У него возникнет иллюзия того, что уровень его безопасности автоматически стал выше.

По-прежнему заказчик, перешедший на IP, узнаёт, что теперь надо платить за лицензии на каждый канал системы, и что это, как и многое другое, надо было заранее заложить в бюджет. Однако теперь ПО, управляющее IP-системой, принято обновлять гораздо чаще, чем прежде.

Использование IP-системы вместо аналоговой заставит заказчика, в свете современных тенденций или, лучше сказать, угроз, заниматься вопросами кибербезопасности. Типичная ситуация — недооценка важности данной темы. Случается, однако, и её переоценка. Было бы преувеличением считать систему видеонаблюдения интересной целью для хакеров.

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