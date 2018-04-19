СКУД — самый быстрорастущий сегмент рынка физической безопасности

Мировой объём продаж систем физической безопасности за 2017 год превысил $29 млрд, что на 5% больше, чем в 2016 году. Такие данные получила исследовательская компания Memoori.

Сегмент СКУД, второй год продемонстрировал самый быстрый рост — на 7%. Он занимает сейчас на рынке физической безопасности 24%. Согласно прогнозам, темп его роста в 2018 году будет таким же или немного выше.

За последние пять лет бизнес в сфере контроля доступа стал ещё более привлекательным, поскольку в неё пришли IP-технологии, повысилась эффективность применяемых в СКУД продуктов и появились новые механизмы управления системами. В ближайшем будущем драйверами роста этого рынка станут «контроль доступа как услуга» (Access Control as a Service — ACaaS), внедрение биометрических считывателей, развитие технологий управления идентичностью, распространение беспроводных замков и дальнейшее проникновение IP.

Объём рынка видеонаблюдения в 2017 году составил $16 млрд. За год он увеличился на 6%, в то время как в предыдущие пять лет рос ежегодно на 10%. При этом сегмент видеонаблюдения остаётся крупнейшим — на него приходится 55% объёма рынка физической безопасности.

Причина замедления — в снижении цен, тон в котором задают китайские производители. Оно ведёт к падению прибыли, особенно у западных вендоров. Перед ними стоит непростой выбор — наращивать объёмы с помощью рынка малого и среднего бизнеса или делать ставку на свои бренды, работая с системами для крупных компаний и в тех нишах, где цена не имеет большого значения.

Следующие пять лет будут нелёгкими для мелких производителей, особенно тех, которые не работают над повышением узнаваемости своих брендов на вертикальных рынках. Тем не менее, есть признаки того, что падение цен заканчивается, Согласно прогнозу, рынок видеонаблюдения будет расти на 7,5% в год.

Сегмент систем охранной сигнализации — наиболее зрелый из трёх — вырос лишь на 2,5%. Драйверами этого роста стали использование радаров в охране периметра, развитие беспроводных технологий, повышение внимания заказчиков к защите критически важных объектов и интеграция охранной сигнализации с видеонаблюдением и СКУД.

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