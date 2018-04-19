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Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

СКУД — самый быстрорастущий сегмент рынка физической безопасности


19.04.2018

Мировой объём продаж систем физической безопасности за 2017 год превысил $29 млрд, что на 5% больше, чем в 2016 году. Такие данные получила исследовательская компания Memoori.

Сегмент СКУД, второй год продемонстрировал самый быстрый рост — на 7%. Он занимает сейчас на рынке физической безопасности 24%. Согласно прогнозам, темп его роста в 2018 году будет таким же или немного выше.

За последние пять лет бизнес в сфере контроля доступа стал ещё более привлекательным, поскольку в неё пришли IP-технологии, повысилась эффективность применяемых в СКУД продуктов и появились новые механизмы управления системами. В ближайшем будущем драйверами роста этого рынка станут «контроль доступа как услуга» (Access Control as a Service — ACaaS), внедрение биометрических считывателей, развитие технологий управления идентичностью, распространение беспроводных замков и дальнейшее проникновение IP.

Объём рынка видеонаблюдения в 2017 году составил $16 млрд. За год он увеличился на 6%, в то время как в предыдущие пять лет рос ежегодно на 10%. При этом сегмент видеонаблюдения остаётся крупнейшим — на него приходится 55% объёма рынка физической безопасности.

Причина замедления — в снижении цен, тон в котором задают китайские производители. Оно ведёт к падению прибыли, особенно у западных вендоров. Перед ними стоит непростой выбор — наращивать объёмы с помощью рынка малого и среднего бизнеса или делать ставку на свои бренды, работая с системами для крупных компаний и в тех нишах, где цена не имеет большого значения.

Следующие пять лет будут нелёгкими для мелких производителей, особенно тех, которые не работают над повышением узнаваемости своих брендов на вертикальных рынках. Тем не менее, есть признаки того, что падение цен заканчивается, Согласно прогнозу, рынок видеонаблюдения будет расти на 7,5% в год.

Сегмент систем охранной сигнализации — наиболее зрелый из трёх — вырос лишь на 2,5%. Драйверами этого роста стали использование радаров в охране периметра, развитие беспроводных технологий, повышение внимания заказчиков к защите критически важных объектов и интеграция охранной сигнализации с видеонаблюдением и СКУД.

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Передний край

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ С СЕТЬЮ

Вы купили дорогое и функциональное сетевое устройство, и вам не терпится ввести своё новое приобретение «в бой». Очевидно, что единственный способ заставить покупку работать — подключить её к локальной компьютерной сети (конечно, вы можете использовать IP-камеры как муляжи, но если вы хотите, чтобы устройство функционировало, без сети не обойтись никак). К сожалению, не всегда новый видеорегистратор работает «из коробки» — при интеграции устройств в сетевую инфраструктуру может возникнуть ряд неочевидных трудностей, обусловленных, как правило, самой инфраструктурой. Маркетинговый миф о простоте IP-видеонаблюдения был опровергнут головной болью практического опыта.

ВОРЫ-ДОМУШНИКИ РАССКАЗАЛИ...

Воров-домушников, содержащихся в исправительных учреждениях, расспросили об их методах и о том, какие охранные системы сдерживают их. Преступники рассказали, как они проникали в дома, что искали, что их привлекало и что отпугивало. Бывшие злоумышленники теперь дают советы о том, как люди могут защитить свои жилища.

ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА РЕКЛАМЫ

Как вы, наверное, заметили, газета Security News отличается от множества отраслевых изданий прежде всего наличием определенных амбиций. Хорошо это или плохо — по большому счету, неважно. Важно то, что газета имеет собственную позицию, исходя из которой выработаны основы редакционной и коммерческой политики. В условиях рыночного коллапса, однако, такой подход может показаться избыточным. Отмечено, что новейшая тенденция к так называемому «сокращению непрофильных расходов» коснулась и объемов рекламы. Но мы по-прежнему остаемся достаточно разборчивыми и принципиальными в работе с рекламодателями.

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Руководство по составлению спецификаций на системы контроля доступа (СКУД)

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Эргономика поста видеонаблюдения



Охранные системы и технические средства физической защиты объектов

Охранные системы и технические средства физической защиты объектов



Толковый словарь терминов по системам физической защиты

Толковый словарь терминов по системам физической защиты


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