Позиции профессионалов на рынке домашних систем продолжают усиливаться

Системы умного дома адресованы массовому рынку, и производители стараются сделать входящие в них устройства как можно более простыми в инсталляции и использовании, вплоть до выпуска систем для самостоятельной установки (DIY — Do-It-Yourself). Однако, несмотря на это, развитие технологий умного дома позитивно влияет на позиции профессиональных поставщиков и системных интеграторов, которые работают на рынке домашних систем.

Каждый год аналитики предрекают гибель профессионального рынка домашних систем из-за того, что установка продуктов становится слишком простой. И каждый год происходит нечто противоположное. Новейшие тенденции в сфере умного дома лишь усиливают преимущества профессионалов.

Невероятное множество новых продуктов и стандартов, несовместимых между собой, присутствуют одновременно не просто на рынке, но нередко и в пределах одной системы. Это подталкивает потребителя к тому, чтобы обращаться к услугам профессионалов и делает рынок умного дома ещё более привлекательным для работающих на нём специалистов.

Новая рыночная конструкция цепочки поставок вносит свой вклад в снижение стоимости систем умного дома, устанавливаемых профессионалами. Сейчас стало легче, чем когда-либо раньше, найти, купить и получить какое-либо электронное приспособление, иногда с доставкой в день покупки. В этих цепочках поставок эффективно используются возможности инсталляторов и поставщиков услуг. Цена снижается при этом за счёт продуманной логистики и объединения специалистов в большие команды.

В ближайшее время поддержка клиентов должна стать более интерактивной, с использованием виртуальной и дополненной реальности. Менее опытный инсталлятор будет выезжать к клиенту и с помощью шлема виртуальной реальности получать указания от более квалифицированного, который сидит в офисе и не тратит время на перемещения. Это будет и далее снижать стоимость профессиональной поддержки.

Ещё один довод в пользу обращения к профессионалам — кибербезопасность. За её обеспечение потребители сами не берутся.

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