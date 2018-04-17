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Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

Позиции профессионалов на рынке домашних систем продолжают усиливаться


17.04.2018

Системы умного дома адресованы массовому рынку, и производители стараются сделать входящие в них устройства как можно более простыми в инсталляции и использовании, вплоть до выпуска систем для самостоятельной установки (DIY — Do-It-Yourself). Однако, несмотря на это, развитие технологий умного дома позитивно влияет на позиции профессиональных поставщиков и системных интеграторов, которые работают на рынке домашних систем.

Каждый год аналитики предрекают гибель профессионального рынка домашних систем из-за того, что установка продуктов становится слишком простой. И каждый год происходит нечто противоположное. Новейшие тенденции в сфере умного дома лишь усиливают преимущества профессионалов.

Невероятное множество новых продуктов и стандартов, несовместимых между собой, присутствуют одновременно не просто на рынке, но нередко и в пределах одной системы. Это подталкивает потребителя к тому, чтобы обращаться к услугам профессионалов и делает рынок умного дома ещё более привлекательным для работающих на нём специалистов.

Новая рыночная конструкция цепочки поставок вносит свой вклад в снижение стоимости систем умного дома, устанавливаемых профессионалами. Сейчас стало легче, чем когда-либо раньше, найти, купить и получить какое-либо электронное приспособление, иногда с доставкой в день покупки. В этих цепочках поставок эффективно используются возможности инсталляторов и поставщиков услуг. Цена снижается при этом за счёт продуманной логистики и объединения специалистов в большие команды.

В ближайшее время поддержка клиентов должна стать более интерактивной, с использованием виртуальной и дополненной реальности. Менее опытный инсталлятор будет выезжать к клиенту и с помощью шлема виртуальной реальности получать указания от более квалифицированного, который сидит в офисе и не тратит время на перемещения. Это будет и далее снижать стоимость профессиональной поддержки.

Ещё один довод в пользу обращения к профессионалам — кибербезопасность. За её обеспечение потребители сами не берутся.

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Передний край

10 ПРОБЛЕМ ОБЛАКОВ

Специалисты провели опрос заказчиков, проявивших интерес к системам облачного видеонаблюдения, и на основе полученных данных сформулировали своеобразный хит-парад проблематики, которая встаёт перед клиентами в ходе эксплуатации таких систем. Это далеко не исчерпывающий список, однако на начальном этапе освоения облачных технологий этого должно хватить. Не ведитесь на рекламу и не оставляйте в своих представлениях «белых пятен». Тот, кто во всём разберётся, первым двинется дальше.

КАМЕРЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ ХАКЕРОВ

Сетевые устройства наступают. Сопротивление бесполезно? Пожалуй, да. Однако, по мнению ряда бывалых экспертов, IP-технике предстоит пройти еще немалый путь, чтобы сравниться с традиционным аналоговым «железом» по самому критичному показателю — надежности. Самое важное на этом пути — накопление опыта эксплуатации, что в охранной технике неотделимо от оперативной работы. Но уже полученные результаты говорят о том, что вместе с сетевыми устройствами линию обороны систем физической охраны теснит и принципиально новый враг — хакер.

H.265 — МАРКЕТИНГОВЫЙ ТРЮК?

За прошедшие годы доминирующим видеокодеком в отрасли безопасности стал Н.264, но в последнее время ряд производителей и экспертов принялись весьма интенсивно «продавливать» Н.265. В связи с приходом нового кодека возникает ряд вопросов. Прежде всего общественность интересуется двумя: когда HEVC станет общеупотребительным и надолго ли всё это. Однако редакцию интересуют чуть более глубоко зарытые вещи: например, кто получит основные выгоды от перехода на новый стандарт кодирования, и не является ли это очередным маркетинговым трюком, позволяющим сдвинуть рыночный баланс в сторону определённых игроков.

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