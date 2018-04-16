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Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

Риски использования новых технологий


16.04.2018

Когда различные компании в самых разных отраслях индустрии наращивают использование новых технологий, они недооценивают связанные с этим риски. Данное утверждение подтвердили специалисты исследовательской компании KPMG. Они опросили 200 руководителей из сферы оценки рисков в области IT.

Почти половина опрошенных (47%) при внедрении мобильных устройств не учитывала их в качестве компонента для оценки рисков, угрожающих IT-инфраструктуре. В отношении других новых технологий ситуация аналогичная. В ходе освоения Интернета вещей 46% респондентов не рассматривали его как новый источник рисков. Для облачных вычислений этот показатель составил 44%, для искусственного интеллекта — 34%, для роботизации — 32%.

Никогда появление новых технологий и обесценивание старой техники не были столь быстрыми, как в наши дни. Скорость внедрения нового может быть критически важной для развития бизнеса в конкурентной среде, однако эта гонка не должна ставить компании под удар.

Персонал, ответственный за оценку рисков, должен заранее изучать предстоящие технологические изменения с точки зрения опасностей, которые могут быть с ними связаны. Для этого специалистов по управлению рисками следует привлекать к стратегическому планированию. Они должны улучшать методики, по которым определяется, как те или иные данные влияют на состояние бизнеса.

С ростом инвестиций в новые технологии риски ещё более усиливаются. В ходе исследования установлено, что в течение ближайшего года вкладывать средства в мобильную связь планируют 48% опрошенных, в Интернет вещей — 46%, в облака — 46%, в роботизацию — 41%, в искусственный интеллект — 40%.

С тем, что управление IT-рисками — важный фактор развития компании, согласились 88% опрошенных. Однако почти у половины респондентов(49%) расходы на это направление в ближайшие три года останутся такими же или сократятся. Менее половины привлекают менеджеров по IT-рискам к планированию IT-проектов на ранней стадии. Более четверти (27%) сомневаются в том, что управление рисками положительно влияет на деятельность компании.

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