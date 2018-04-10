Видеонаблюдение — самое перспективное использование беспилотника

Доступность беспилотных летательных аппаратов резко возрастает в наши дни благодаря прогрессу в сфере электроники, в построении батарей, в развитии беспроводной связи. При этом безопасность и спасательные операции являются теми сферами, в которых беспилотники будут внедряться быстрее всего. Основная причина этого состоит в том, что камера видеонаблюдения — это именно тот предмет, размещение которого на летательном аппарате является наиболее перспективным и дающим быстрый результат.

Одновременное уменьшение размеров аппаратов и появление небольших камер высокого разрешения стало первым по важности техническим достижением в данной сфере. Совсем небольшой современный дрон может быть оборудован сразу и камерой видимого диапазона, и тепловизором.

Второе достижение техники, обусловившее внедрение беспилотников, связано с успехами в борьбе с влиянием вибраций на чёткость изображения. Оно не представляет собой какого-то единого технологического прорыва — производители просто обобщили всё, что могут дать в этом плане другие отрасли. При этом устранение вибраций не просто важно, а является непременным условием использование камеры на дроне.

Третье существенное достижение в технологиях — прогресс беспроводной связи между камерой и оператором беспилотника. Такая связь должна производиться без задержек, чтобы транслируемое изображение хорошо сочеталось по времени с данными о текущем положении и ориентации дрона.

Имея на вооружении вышеописанные преимущества, беспилотник начинает играть роль в системе безопасности крупного или среднего объекта, а также в спасательных операциях. Он может автоматически патрулировать объект по любым маршрутам, не ограниченным условиями проходимости. Его можно отправлять для проверки тревожных сигналов и просто уточнения обстановки или временно поставить на дежурство там, где нет камеры. Наконец, появляется возможность выполнять такие задачи, которые без летательных аппаратов вообще не имеют эффективного решения, например инспектировать нижнюю сторону моста или внешнюю стену здания.

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