Рынок СКУД эволюционирует в соответствии с потребностями вертикальных рынков

Эволюция систем контроля доступа ведёт к тому, что они становятся более разнообразными. Появляются новые формы их приспособления к различным вертикальным рынкам, на которых они решают далеко не одинаковые задачи. Это хорошо видно на примере сравнения двух сфер — здравоохранения и образования.

Медицинские учреждения полны дорогостоящего, уязвимого и порой опасного оборудования. В них также хранятся всевозможные препараты. Здесь на первый план выходит жёсткий контроль в некоторых точках доступа, охватывающих небольшую часть объекта. В то же время, ограничивать доступ в палаты не так важно, и этот вопрос при обеспечении безопасности больницы стоит в списке приоритетов не на первом месте. Малопродуктивным будет и строгий контроль входа в медицинское учреждение, хотя некоторые меры в этом плане необходимы.

Детальное отслеживание событий в СКУД больницы может служить и для того, чтобы всегда точно знать, где находится каждый врач. Это удобней и надёжней, чем постоянно вызывать кого-то по громкой связи на весь корпус.

Организовать контроль доступа в учебном заведении очень сложно, особенно если это — детское учреждение. В условиях ограниченных бюджетов школы ещё ищут свои пути для обеспечения должной безопасности.

Частично помогает им в этом наличие чёткого расписания, регламентирующего пребывание каждого ученика в конкретном месте в течение одного-двух часов. Учебным заведениям достаточно освоить такой контроль, который позволит им отслеживать все случаи выхода каждого ученика за пространственно-временные пределы, отведённые ему расписанием. Иными словами, СКУД должна «знать», когда данный ученик должен находиться в такой-то аудитории, и когда он может покинуть её, а когда — и вообще здание школы. На первом этапе это даст достаточно высокий уровень безопасности.

Разумеется, в детских учебных заведениях необходим тот самый жёсткий контроль общего входа, который не очень важен в случае медицинского учреждения. Особо важные помещения, характерные для больниц, в учебных заведениях, как правило, отсутствуют.

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