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Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

Дополнительные функции охранных систем важны мелким заказчикам


23.03.2018

Заказчики систем безопасности в наше время ищут возможность повысить их полезность за счёт расширения функционала, которое обеспечивается с помощью Интернета вещей. В первую очередь, такими поисками занята часть домашних пользователей, наиболее увлечённая техникой, а также представители малого и среднего бизнеса.

Два примера, уже ставших хрестоматийными, — облачные технологии и мобильные платформы. От того, насколько быстро системный интегратор научится доказывать преимущества их использования потенциальному заказчику охранных систем, в немалой степени зависит его успех. При этом ему на пользу пойдёт тот факт, что индустрия безопасности оказалась в числе первых отраслей, в которых добавление Интернета вещей выходит на массовый уровень.

Именно пользователи домашних и небольших коммерческих систем охраны получают выгоду от внедрения облачных технологий и мобильного контроля. Облака избавляют их от построения хранилищ, а применение мобильных устройств снижает потребность в использовании оператора, вплоть до полного отсутствия последнего.

Интеграция различных систем безопасности в прежние годы казалось насущной потребностью лишь для крупных объектов. Она и является таковой, но с развитием систем умного дома приходит и на малые объекты с совершенно другой и даже противоположной целью.

На крупном объекте существует потребность обрабатывать большие потоки событий. Интеграция позволяет заставить одни подсистемы реагировать на сигналы из других, минуя оператора. В малой системе такой задачи нет. В ней тревожные сообщения из одной подсистемы также могут пересылаться в другие подсистемы. Однако в этом случае основной смысл интеграции — в том, чтобы свести контроль всего в одну точку — в руки единственного пользователя.

Поскольку видеоаналитика имеет практическое значение как средство избавления оператора от рутинного просмотра видеоизображения, к ней вышесказанное не относится. Пользу от видеоаналитики могут ощущать, скорее, крупные заказчики систем безопасности, а не мелкие. Исключение составляет обычное обнаружение движения.

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Передний край

ВРЕМЯ УЯЗВИМОСТЕЙ

Обновление возможностей технических продуктов, подпитывающее рынок безопасности, почти на сто процентов зависит от развития технологий. Однако прогресс рождает и новые возможности для злоупотреблений. Поэтому в солидных компаниях, прежде чем выпускать на рынок заведомо инновационный продукт, на всякий случай принято проводить экспертизу на предмет того, каким образом можно употребить новинку во зло. Если этого не сделать, разыгравшаяся пользовательская фантазия рано или поздно приведёт к появлению новых угроз и опасностей, непосредственно вызванных этим продуктом...

КАМЕРЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛАЗЕРОВ

Самый высокотехнологичный из способов борьбы с охранными камерами — интенсивный пучок света, направленный в объектив, вызывает избыточную засветку чувствительного элемента — яркость достигает предельного значения, и изображение оказывается полностью либо частично «залито» однородным пятном. Даже при весьма широком динамическом диапазоне с попавшим в кадр прожектором справятся далеко не все камеры. Сам прожектор, скорее всего, будет виден неплохо. А вот разглядеть под ним фигуру человека с автоматом «узи», связкой гранат, украденным из офиса ноутбуком и чертами лица недавно сбежавшего из психушки маньяка — весьма затруднительно.

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ С СЕТЬЮ

Вы купили дорогое и функциональное сетевое устройство, и вам не терпится ввести своё новое приобретение «в бой». Очевидно, что единственный способ заставить покупку работать — подключить её к локальной компьютерной сети (конечно, вы можете использовать IP-камеры как муляжи, но если вы хотите, чтобы устройство функционировало, без сети не обойтись никак). К сожалению, не всегда новый видеорегистратор работает «из коробки» — при интеграции устройств в сетевую инфраструктуру может возникнуть ряд неочевидных трудностей, обусловленных, как правило, самой инфраструктурой. Маркетинговый миф о простоте IP-видеонаблюдения был опровергнут головной болью практического опыта.

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