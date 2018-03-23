Дополнительные функции охранных систем важны мелким заказчикам

Заказчики систем безопасности в наше время ищут возможность повысить их полезность за счёт расширения функционала, которое обеспечивается с помощью Интернета вещей. В первую очередь, такими поисками занята часть домашних пользователей, наиболее увлечённая техникой, а также представители малого и среднего бизнеса.

Два примера, уже ставших хрестоматийными, — облачные технологии и мобильные платформы. От того, насколько быстро системный интегратор научится доказывать преимущества их использования потенциальному заказчику охранных систем, в немалой степени зависит его успех. При этом ему на пользу пойдёт тот факт, что индустрия безопасности оказалась в числе первых отраслей, в которых добавление Интернета вещей выходит на массовый уровень.

Именно пользователи домашних и небольших коммерческих систем охраны получают выгоду от внедрения облачных технологий и мобильного контроля. Облака избавляют их от построения хранилищ, а применение мобильных устройств снижает потребность в использовании оператора, вплоть до полного отсутствия последнего.

Интеграция различных систем безопасности в прежние годы казалось насущной потребностью лишь для крупных объектов. Она и является таковой, но с развитием систем умного дома приходит и на малые объекты с совершенно другой и даже противоположной целью.

На крупном объекте существует потребность обрабатывать большие потоки событий. Интеграция позволяет заставить одни подсистемы реагировать на сигналы из других, минуя оператора. В малой системе такой задачи нет. В ней тревожные сообщения из одной подсистемы также могут пересылаться в другие подсистемы. Однако в этом случае основной смысл интеграции — в том, чтобы свести контроль всего в одну точку — в руки единственного пользователя.

Поскольку видеоаналитика имеет практическое значение как средство избавления оператора от рутинного просмотра видеоизображения, к ней вышесказанное не относится. Пользу от видеоаналитики могут ощущать, скорее, крупные заказчики систем безопасности, а не мелкие. Исключение составляет обычное обнаружение движения.

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