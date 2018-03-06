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Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

Рынок умного дома всё время меняется


06.03.2018

Рынок умного дома проделал значительный путь. Он всё время меняется, и эксперты постоянно улавливают новые тенденции в этом процессе.

Развитие рынка умного дома началось с того, что поставщики профессиональных систем безопасности стали предлагать домашнему потребителю комплексные пакеты услуг, ориентированные в основном на охранный мониторинг. Однако стоимость входящих в эти пакеты продуктов была высоковата для частного покупателя, что породило спрос на системы для самостоятельной установки (Do-It-Yourself — DIY). Каждый из этих двух подходов сопряжён со своими сложностями, и они развиваются параллельно, в определённом симбиозе.

Поскольку в умном доме сосредоточены системы из нескольких сфер — безопасности, контроля инженерных систем, развлечений и т.д., в нём имеет большое значение партнёрство между разными производителями. В связи с этим в данной сфере нередко объединяют свои усилия компании, которые на других рынках являются конкурентами.

Наблюдается на рынке и нехватка инсталляторов профессиональных систем безопасности для домашних потребителей. Поэтому потребитель, которому нужна только система безопасности, часто обращается к мультисервисным операторам.

Системы для самостоятельной установки нередко допускают управление лишь с одного мобильного устройства. Это создаёт неудобства тем, где управлять умным домом хотят несколько членов семьи. Проблема решается, если в доме используется управляющий дисплей или голосовой помощник, поэтому спрос на такие средства контроля связан с распространением DIY-систем.

Гибкое предложение услуг и цен уже утвердилось на рынке умного дома. Поставщики предлагают, например, системы без заключения контракта на мониторинг. Относительно дешёвым вариантом становится случай, в котором пользователю даётся возможность самостоятельно активировать или отключать услугу профессионального мониторинга. В то же время, рынок испытывает острую потребность в снижении цен на многие типы устройств.

Проблемы информационной безопасности умного дома требуют решения. Одна из таких проблем — в том, что часто пароли встраиваются в прошивку устройств, и пользователь не может их менять. Эксперты полагают, что поставщики услуг умного дома в ближайшее время должны будут начать вести для своих клиентов мониторинг Интернет-трафика.

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