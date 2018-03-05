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Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

Сфера охранного мониторинга ищет защиты от Интернет-провайдеров


05.03.2018

Компании из сферы охранного мониторинга США лоббируют изменения в Телекоммуникационном акте, действующем в стране с 1996 года. Они добиваются дополнения к главе, которая защищает эти компании от операторов телефонии. Предлагается модернизировать её так, чтобы она защищала их ещё и от Интернет-провайдеров.

Потребность в таких дополнениях возникла у компаний, которые занимаются мониторингом охранной сигнализации и изображения с камер видеонаблюдения своих клиентов, после частичной отмены сетевого нейтралитета, состоявшейся в конце прошлого года. Принцип сетевого нейтралитета, который используется многие десятилетия применительно к традиционным телефонным и телеграфным компаниям, гласит, что сообщениям одного типа не должно даваться преимуществ перед другими.

В декабре Федеральная комиссия по связи решила прекратить действие положения, которое запрещало поставщикам широкополосных услуг связи блокировать веб-сайты, замедлять скорость соединения или повышать её для клиентов тех фирм, которые доплатят за это. Это означает частичную отмену сетевого нейтралитета, что и вызвало недовольство отрасли охранного мониторинга.

Защититься отрасль пытается через Телекоммуникационный акт. В нём принцип сетевого нейтралитета для охранной отрасли зафиксирован в статье 275. Она провозглашает, что местные операторы телефонии, которые сами оказывают услуги по мониторингу систем охранной сигнализации, обязаны предоставлять сторонним компаниям, делающим то же самое, равные условия. Операторам запрещается также субсидировать свой бизнес по охранному мониторингу и использовать получаемые через него данные.

Именно со статьёй 275 связаны надежды компаний, занимающихся профессиональным мониторингом на восстановление сетевого нейтралитета. «Статья 275 относится к компаниям, которые больше не существуют! — восклицают представители мониторинговых фирм. — Надо, чтобы в ней фигурировали не телефонные операторы, а Интернет-провайдеры».

Сторонники сохранения сетевого нейтралитета планируют подавать на комиссию в суд. «Хорошо ещё, что сохраняется статья 275, — говорят они. — И у нас ещё есть очень хорошие лоббисты».

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