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Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

Организованная преступность в розничной торговле набирает силу


28.02.2018

Организованная преступность продолжает оказывать влияние на сферу розничной торговли США с нарастающей силой. Это показывают результаты 13-го исследования организованной преступности в розничной торговле, выполненного Национальной федерацией ритейла США. Среди специалистов по борьбе с потерями в торговле, опрошенных в ходе исследования, 67% наблюдают у себя рост преступности.

За прошедший год 96% компаний сталкивались с организованной преступностью. Средние потери от её засилья составляют $726 351 на $1 млрд продаж, в то время, как годом ранее этот показатель равнялся $700 259.

По оценкам специалистов, члены преступных группировок становятся всё более изощрёнными, разнузданными, агрессивными. Иногда они даже атакуют работников магазинов и покупателей. Ритейлеры должны, по мнению опрошенных, всё время учиться тому, как в борьбе с преступниками действовать на опережение.

Преступники нередко используют Интернет для сбыта краденного, поскольку он обеспечивает им анонимность. Около 56% опрошенных находили украденные у них товары в онлайновой продаже. Однако это ещё не так плохо — годом ранее данный показатель достигал 75%. Кроме того, 28% обнаруживали, что похищенное у них было нелегально экспортировано из США.

Лидеры по кражам — дизайнерская одежда и сумки, бельё, бритвы. У 40% респондентов товары похищались откуда-либо из цепи поставок, то есть «не доезжали» до магазина. Предыдущий опрос показал, что этот вид потерь знаком 44% опрошенных.

Серьёзным вызовом для сферы розничной торговли остаётся мошенничество с возвратом товаров. Специалисты ожидают, что в ближайшее время 11% купленного будет возвращаться в магазин, и 11% этого возврата будет делаться по жульническим схемам.

Наиболее распространённый вид мошенничества с возвратом товаров — сдать в магазин того, что якобы куплено, но на самом деле украдено. С этим сталкивались 68% опрошенных. Далее следуют возврат товара работниками (65%), возврат товаров, купленных на мошенническом тендере (57%), возврат, выполняемый организованной преступной группой (54%).

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ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА IP-КАМЕР

Информация о взломах компьютерных систем давно уже перестала считаться фантастикой. Переход на сетевое видеонаблюдение поставил безопасность IP-камер под закономерный вопрос: можно ли при желании обойти защиту, и есть ли она как таковая? Парольная защита предусмотрена во всех без исключения моделях камер видеонаблюдения. Однако уровень её исполнения у разных производителей может оказаться разным. Не секрет, что во многих системах пароли по умолчанию остаются на долгие годы — по сути, до первого прецедента взлома.

ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА РЕКЛАМЫ

Как вы, наверное, заметили, газета Security News отличается от множества отраслевых изданий прежде всего наличием определенных амбиций. Хорошо это или плохо — по большому счету, неважно. Важно то, что газета имеет собственную позицию, исходя из которой выработаны основы редакционной и коммерческой политики. В условиях рыночного коллапса, однако, такой подход может показаться избыточным. Отмечено, что новейшая тенденция к так называемому «сокращению непрофильных расходов» коснулась и объемов рекламы. Но мы по-прежнему остаемся достаточно разборчивыми и принципиальными в работе с рекламодателями.

H.265 — МАРКЕТИНГОВЫЙ ТРЮК?

За прошедшие годы доминирующим видеокодеком в отрасли безопасности стал Н.264, но в последнее время ряд производителей и экспертов принялись весьма интенсивно «продавливать» Н.265. В связи с приходом нового кодека возникает ряд вопросов. Прежде всего общественность интересуется двумя: когда HEVC станет общеупотребительным и надолго ли всё это. Однако редакцию интересуют чуть более глубоко зарытые вещи: например, кто получит основные выгоды от перехода на новый стандарт кодирования, и не является ли это очередным маркетинговым трюком, позволяющим сдвинуть рыночный баланс в сторону определённых игроков.

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