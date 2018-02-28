Организованная преступность в розничной торговле набирает силу

Организованная преступность продолжает оказывать влияние на сферу розничной торговли США с нарастающей силой. Это показывают результаты 13-го исследования организованной преступности в розничной торговле, выполненного Национальной федерацией ритейла США. Среди специалистов по борьбе с потерями в торговле, опрошенных в ходе исследования, 67% наблюдают у себя рост преступности.

За прошедший год 96% компаний сталкивались с организованной преступностью. Средние потери от её засилья составляют $726 351 на $1 млрд продаж, в то время, как годом ранее этот показатель равнялся $700 259.

По оценкам специалистов, члены преступных группировок становятся всё более изощрёнными, разнузданными, агрессивными. Иногда они даже атакуют работников магазинов и покупателей. Ритейлеры должны, по мнению опрошенных, всё время учиться тому, как в борьбе с преступниками действовать на опережение.

Преступники нередко используют Интернет для сбыта краденного, поскольку он обеспечивает им анонимность. Около 56% опрошенных находили украденные у них товары в онлайновой продаже. Однако это ещё не так плохо — годом ранее данный показатель достигал 75%. Кроме того, 28% обнаруживали, что похищенное у них было нелегально экспортировано из США.

Лидеры по кражам — дизайнерская одежда и сумки, бельё, бритвы. У 40% респондентов товары похищались откуда-либо из цепи поставок, то есть «не доезжали» до магазина. Предыдущий опрос показал, что этот вид потерь знаком 44% опрошенных.

Серьёзным вызовом для сферы розничной торговли остаётся мошенничество с возвратом товаров. Специалисты ожидают, что в ближайшее время 11% купленного будет возвращаться в магазин, и 11% этого возврата будет делаться по жульническим схемам.

Наиболее распространённый вид мошенничества с возвратом товаров — сдать в магазин того, что якобы куплено, но на самом деле украдено. С этим сталкивались 68% опрошенных. Далее следуют возврат товара работниками (65%), возврат товаров, купленных на мошенническом тендере (57%), возврат, выполняемый организованной преступной группой (54%).

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