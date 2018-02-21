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Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

Мировой рынок оборудования для систем безопасности будет расти на 7% в год


21.02.2018

Объём продаж на мировом рынке оборудования для систем безопасности будет расти в ближайшее время на 7% в год и превысит величину $40 млрд в 2021 году. Такой прогноз дают специалисты исследовательской компании IHS Markit.

Одним из рынков, демонстрирующих наиболее быстрый рост спроса на системы безопасности, станет Китай. В 2016 году на эту страну приходилось 29% мировых продаж оборудования для систем безопасности. Эксперты ожидают, что к 2021 году эта доля возрастёт до 38% и превысит суммарную долю Северной Америки и Западной Европы.

Основную часть этого роста даст видеонаблюдение. В 2016 году доля Китая на рынке видеонаблюдения составляла 42%. Однако правительство страны продолжало делать инвестиции в проекты «Безопасный город», и они остаются драйвером роста местного рынка видеонаблюдения на ближайшие годы. За счёт этого уже сейчас вертикальный рынок госзакупок в Азии — в два раза больше, чем в Америке.

В Америке на долю США приходится 79% всех доходов от продаж систем физической безопасности. США занимают лидирующее положение в мире по ряду аспектов развития рынка систем безопасности для жилого сектора, например, по распространению на нём видеонаблюдения и систем умного дома.

Своеобразным локомотивом рынка безопасности остаётся видеонаблюдение. В числе ключевых драйверов его развития — повышение качества изображения, видеоаналитика, облачные технологии. Основное назначение видеоаналитики — определять, что записывать, а что нет. Для этого применяются обнаружение движения, распознавание лиц и нахождение объектов в кадре. Распознавание лиц значительно расширяет функционал системы видеонаблюдения, поскольку позволяет предупреждать оператора о появлении определённых личностей.

Доля 10 ведущих производителей систем видеонаблюдения продолжает увеличиваться. В 2015 году она составила 35%, в 2016 году — 37,7%. Этот показатель по итогам 2017 года окажется ещё выше и далее продолжит нарастать. Однако до сих пор основной вклад в этот рост давали два крупнейших производителя — Hikvision и Dahua.

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