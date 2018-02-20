Камера видеонаблюдения отворачивается к стене, когда хозяин возвращается домой

Телекамеру, которая уважает право хозяина на частную жизнь и сама отворачивается при его возвращении домой, выпустила компания Angee Technologies. В остальном это устройство вполне соответствует задаче видеоконтроля жилища. Оно обеспечивает запись изображения и звука, собирая, таким образом, информацию обо всём, что происходит в доме.

Вопрос присутствия камеры видеонаблюдения в его собственном доме нередко доставляет человеку беспокойство. Отсутствуя, он будет уверен, что дом находится под наблюдением, но быть самому перед объективом своей же телекамеры — неуютно. Кроме того, повсеместно распространяются слухи о том, что хакеры могут следить через систему видеонаблюдения за её же обладателем.

Повернуть камеру в стену, как это сделано у Angee, — самое простое решение данной проблемы. Микрофон камеры при этом также отключается. Всё делается автоматически, когда система домашней безопасности от компании Angee, частью которой является телекамера, фиксирует появление законного владельца. Для этого она обнаруживает его смартфон. Однако, если хозяин где-то оставил его, то сможет управлять системой с помощью голоса. Прежде всего, он должен произнести пароль, при восприятии которого система распознает также его голос.

Система Angee построена на цилиндрических устройствах Security Tag, которые крепятся на любую поверхность, например на оконное стекло. В каждом устройстве — охранный извещатель определённого типа и акселерометр, который обнаружит открывание окна или двери.

Центральное устройство системы Angee — также цилиндр, диаметром около 14 см. В нём имеется камера видеонаблюдения и несколько датчиков — температуры, влажности и т.д. Устройство получает информацию от остальных устройств Security Tag. Телекамера в рабочем положении вращается на 360°. Если охранные извещатели подают сигнал тревоги, он передаётся на смартфон владельца, а камера начинает записывать изображение с разрешением 1080p. Видеозапись длительностью один час хранится в центральном устройстве, остальное — передаётся в облака. Там же, в облаках, находится интеллект системы.

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