В половине ограбленных домов охранная сигнализация не была включена

Установить, наконец, систему охранной сигнализации, чтобы это не случилось опять, — наиболее распространённая реакция жертв на ограбление их дома. О таком своём решении сообщили 35% опрошенных в ходе исследования, посвящённого поведению тех, кто пережил вторжение злоумышленников в своё жилище. Опрос провели сотрудники Университета Северной Каролины в Шарлотте по заказу «Фонда исследований и образования для охранной индустрии» (Alarm Industry Research and Education Foundation — AIREF). Число респондентов — 301.

Второе по распространённости изменение, которое жертва ограбления вносит в свой быт, — оставлять теперь включённым свет внутри дома (33%) и снаружи (31%). Предупреждающие знаки стали применять 24%, уличное видеонаблюдение — 20%. Лишь около 20% сообщили, что никаким образом не повысили свою безопасность после случившегося.

На склонность человека к таким изменениям влияет его возраст. Те, кто моложе 40, покупают систему охранной сигнализации чаще, чем их старшие товарищи по несчастью. Активнее меняют что-то в данном вопросе потерпевшие, которые после инцидента живут там же, где всё случилось. Переехавшие в другое место обычно полагают, что убежали от проблемы. При этом у 69% респондентов опасение быть ограбленным выросло после того, как их ограбили.

Чаще всего кражи из жилых домов совершаются в период с полудня до 16 часов. Лишь каждой шестое проникновение в жилище происходит ночью — с 22 часов до 6 утра. В 80% случаев во время самого инцидента дома никого не было.

Среди опрошенных 29% — те, кто к моменту ограбления уже имел у себя систему охранной сигнализации. Статистика по ним весьма поучительна — у половины такая система в решающий момент была включена частично или вообще не включена.

У тех, кто не обладал во время ограбления охранной сигнализацией, были на это свои причины. На первом месте — то, что данный человек не являлся хозяином жилья, а снимал его. Для 20% опрошенных такая система — слишком дорогая. Однако 14% респондентов как раз уже думали о том, чтобы ей обзавестись. Но не успели.

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