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Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

В половине ограбленных домов охранная сигнализация не была включена


14.02.2018

Установить, наконец, систему охранной сигнализации, чтобы это не случилось опять, — наиболее распространённая реакция жертв на ограбление их дома. О таком своём решении сообщили 35% опрошенных в ходе исследования, посвящённого поведению тех, кто пережил вторжение злоумышленников в своё жилище. Опрос провели сотрудники Университета Северной Каролины в Шарлотте по заказу «Фонда исследований и образования для охранной индустрии» (Alarm Industry Research and Education Foundation — AIREF). Число респондентов — 301.

Второе по распространённости изменение, которое жертва ограбления вносит в свой быт, — оставлять теперь включённым свет внутри дома (33%) и снаружи (31%). Предупреждающие знаки стали применять 24%, уличное видеонаблюдение — 20%. Лишь около 20% сообщили, что никаким образом не повысили свою безопасность после случившегося.

На склонность человека к таким изменениям влияет его возраст. Те, кто моложе 40, покупают систему охранной сигнализации чаще, чем их старшие товарищи по несчастью. Активнее меняют что-то в данном вопросе потерпевшие, которые после инцидента живут там же, где всё случилось. Переехавшие в другое место обычно полагают, что убежали от проблемы. При этом у 69% респондентов опасение быть ограбленным выросло после того, как их ограбили.

Чаще всего кражи из жилых домов совершаются в период с полудня до 16 часов. Лишь каждой шестое проникновение в жилище происходит ночью — с 22 часов до 6 утра. В 80% случаев во время самого инцидента дома никого не было.

Среди опрошенных 29% — те, кто к моменту ограбления уже имел у себя систему охранной сигнализации. Статистика по ним весьма поучительна — у половины такая система в решающий момент была включена частично или вообще не включена.

У тех, кто не обладал во время ограбления охранной сигнализацией, были на это свои причины. На первом месте — то, что данный человек не являлся хозяином жилья, а снимал его. Для 20% опрошенных такая система — слишком дорогая. Однако 14% респондентов как раз уже думали о том, чтобы ей обзавестись. Но не успели.

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Передний край

H.265 — МАРКЕТИНГОВЫЙ ТРЮК?

За прошедшие годы доминирующим видеокодеком в отрасли безопасности стал Н.264, но в последнее время ряд производителей и экспертов принялись весьма интенсивно «продавливать» Н.265. В связи с приходом нового кодека возникает ряд вопросов. Прежде всего общественность интересуется двумя: когда HEVC станет общеупотребительным и надолго ли всё это. Однако редакцию интересуют чуть более глубоко зарытые вещи: например, кто получит основные выгоды от перехода на новый стандарт кодирования, и не является ли это очередным маркетинговым трюком, позволяющим сдвинуть рыночный баланс в сторону определённых игроков.

ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА РЕКЛАМЫ

Как вы, наверное, заметили, газета Security News отличается от множества отраслевых изданий прежде всего наличием определенных амбиций. Хорошо это или плохо — по большому счету, неважно. Важно то, что газета имеет собственную позицию, исходя из которой выработаны основы редакционной и коммерческой политики. В условиях рыночного коллапса, однако, такой подход может показаться избыточным. Отмечено, что новейшая тенденция к так называемому «сокращению непрофильных расходов» коснулась и объемов рекламы. Но мы по-прежнему остаемся достаточно разборчивыми и принципиальными в работе с рекламодателями.

10 СОВЕТОВ УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВОК

Выставка — это серьёзные инвестиции, организационное напряжение и большие надежды. Чтобы всё это оправдалось, следует избегать и «лотерейного» подхода (авось, кто-нибудь да забредёт), и жёсткой программы (только встречи по списку). Как выжать всё возможное из присутствия на очередном мероприятии? Оставим в стороне вопрос целесообразности участия и выбор самой выставки и приведём несколько практических советов. Несмотря на то, что часть из них выглядят вполне очевидными, постарайтесь уделить внимание каждому пункту. Что необходимо предусмотреть, готовясь к экспозиции своих продуктов и услуг?

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