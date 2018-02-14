Факторы нарастания угроз информационной безопасности

Имеется несколько факторов, которые способствуют в настоящее время усилению угроз, связанных с информационной безопасностью организаций. Некоторые эксперты указывают, что на данном этапе наиболее важны четыре таких фактора. Это «преступление как услуга», Интернет вещей, риски, сосредоточенные в цепочках поставок и правительственное регулирование IT-сферы.

Преступные организации, которые занимаются атаками на информационные ресурсы, продолжают выстраиваться в сложные иерархические структуры, подражая в этим законопослушным коммерческим фирмам. Такая кооперация, относимая к понятию «преступление как услуга» (Crime-As-A-Service — CaaS), помогает хакерам обращать результаты своей деятельности в денежный доход. Нарастает изощрённость угроз. На данном этом преобладающими становятся атаки с использованием принудительного шифрования информации жертвы.

Организации с энтузиазмом внедряют у себя Интернет вещей, хотя плохая защищённость входящих в него устройств зачастую обусловлена самой их конструкцией. Помимо этого, экосистемы Интернета вещей быстро эволюционируют, и это идёт в ущерб их прозрачности. В итоге заказчики новых систем используют персональные данные клиентов не так, как это изначально предполагалось, без должной защиты. Организации трудно следить за тем, какие данные из неё поступают во внешний мир, и какие могут быть перехвачены.

Очень часто организации делятся важной информацией со своими поставщиками — это нужно для успешного ведения бизнеса. При этом на стыке зон ответственности двух разных систем защиты информации, с разными правилами и политиками, возникает угроза для обоих партнёров.

Регулирование сферы защиты информации, которое вводят правительства разных стран, добавляет сложностей. Бизнес вынужден тратить ресурсы на выполнение налагаемых на него требований, и внимание руководителей отвлекается от других задач. Многонациональным корпорациям ещё сложнее от того, что в разных странах они должны следовать разным нормам. Однако в долгосрочной перспективе вводимые правительствами меры дают положительный эффект.

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