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Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

Интеграторам стоит осваивать системы управления физической идентификацией и доступом


07.02.2018

Системы PIAM, появившиеся на свет недавно, создают для интегратора новые возможности в получении доходов. Внедрение этого класса программных продуктов меняет характер управления системами безопасности.

С помощью систем PIAM (Physical Identity and Access Management — «Управление физической идентификацией и доступом») обеспечивается совместная работа различных СКУД, установленных на одном объекте. Эти СКУД могут принадлежать разным брендам и быть основанными на использовании разных способов идентификации. Система PIAM обеспечит единое управление идентификацией в этих системах для сотрудников, посетителей и прочих категорий пользователей.

При этом через PIAM различные системы контроля доступа взаимодействуют не только между собой, но и с другими IT-системами, имеющимися в организации, — списками сотрудников, средствами их обучения, системами учёта рабочего времени и многими другими. Обеспечивают они и связь с внешними системами.

Помимо этого, систему PIAM можно использовать для интеграции систем физической и информационной безопасности. В результате такой интеграции пользователь, в частности, может использовать единые идентификационные данные и для прохода через двери, и для получения доступа к работе с компьютером.

Система PIAM позволяет эффективно переносить идентификационные данные из одной СКУД или IT-системы в другую, с минимизацией вероятности ошибки. При использовании такой системы облегчается проверка прав разных пользователей на доступ, что крайне актуально для крупных организацией со сложной иерархией этих прав. Из этого следует, что интегратор с помощью PIAM может не только открыть перед заказчиком новые возможности, но и снизить свои издержки по обслуживанию его систем.

Полезны системы PIAM в основном достаточно крупным организациям. Значит, существует такой размер организации, при котором их необходимость не очевидна. Интегратор должен вести с такими, «большими, но не очень» организациями определённую работу, разъясняя им преимущества использования PIAM.

Те интеграторы, которые раньше освоят системы PIAM, получат за счёт этого конкурентные преимущества. Однако возникнут эти преимущества не сразу, а к тому времени, когда рынок систем PIAM сформируется.

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