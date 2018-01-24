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Security News :: информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
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Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

Мировой рынок физической безопасности будет расти на 10% в год


24.01.2018

В период до 2021 года мировой рынок физической безопасности будет расти в среднем на 10% в год. Такой прогноз даёт исследовательская компания MarketsandMarkets. Общий годовой объём продаж на этом рынке в 2016 году составил $69,63 млрд, а в 2021 году превысит $110 млрд.

Основным драйвером роста рынка по-прежнему остаётся потребность людей в безопасности, которая только возрастает на фоне всё новых и новых событий и вызовов. При этом с развитием технологий электронные средства безопасности становятся всё более доступными по цене и, в то же время, функциональными. Поэтому многие пользователи внедряют их всё в больших объёмах, чтобы заменить охранников. Кроме того, таким способом они стремятся повысить эффективность работы тех охранников, которые остаются на своих местах.

Главным фактором, сдерживающим развитие рынка, эксперты, которые проводили исследование, называют сложности в интеграции систем физической и информационной безопасности.

Доля в объёме продаж, приходящаяся на услуги, будет увеличиваться и в будущем достигнет 38%. Рост рынка услуг подталкивается, в частности, развитием облачных технологий, аналитических систем, мобильных сервисов и социальных сетей и их интеграцией в системы физической безопасности. Вторая часть, то есть доля, которую занимают продажи оборудования, сокращается из-за удешевления электронных компонентов.

Крупнейший сектор на рынке оборудования — видеонаблюдение. В будущем его доля достигнет 27%. Самый медленный рост, по мнению экспертов, продемонстрируют системы пожарной безопасности и защиты жизнедеятельности.

Важнейшими вертикальными рынками в сфере безопасности являются рынки правительственных, оборонных и общественных заказов. Вторую по важности группу составляют медицинский и жилой сектора, третью — транспорт и логистика. Ключевыми технологиями безопасности станут в ближайшие годы видеоаналитика и мониторинг тревог в реальном времени.

Рынок Северной Америке будет расти немного быстрее, чем общемировой — на 10,8% в год. В результате доля этой части света на рынке безопасности приблизится к 40%.

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ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА РЕКЛАМЫ

Как вы, наверное, заметили, газета Security News отличается от множества отраслевых изданий прежде всего наличием определенных амбиций. Хорошо это или плохо — по большому счету, неважно. Важно то, что газета имеет собственную позицию, исходя из которой выработаны основы редакционной и коммерческой политики. В условиях рыночного коллапса, однако, такой подход может показаться избыточным. Отмечено, что новейшая тенденция к так называемому «сокращению непрофильных расходов» коснулась и объемов рекламы. Но мы по-прежнему остаемся достаточно разборчивыми и принципиальными в работе с рекламодателями.

10 ПРОБЛЕМ ОБЛАКОВ

Специалисты провели опрос заказчиков, проявивших интерес к системам облачного видеонаблюдения, и на основе полученных данных сформулировали своеобразный хит-парад проблематики, которая встаёт перед клиентами в ходе эксплуатации таких систем. Это далеко не исчерпывающий список, однако на начальном этапе освоения облачных технологий этого должно хватить. Не ведитесь на рекламу и не оставляйте в своих представлениях «белых пятен». Тот, кто во всём разберётся, первым двинется дальше.

ЭПОХА СТАРТАПОВ

Крупные корпорации, как известно, в рыночном смысле несколько неповоротливы и инертны. А данные о высокой эффективности операций, почерпнутые из отчётов перед акционерами, зачастую выглядят не слишком правдоподобно. На этапе становления рынка крупным компаниям всегда легче: уже сложилась репутация, установилась клиентская база, выработаны навыки ведения переговоров. Когда рыночный пирог поделен «крупняком», мелким игрокам остаётся лишь подбирать крошки.

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