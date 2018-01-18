Облачную СКУД продать заказчику проще, чем облачное видеонаблюдение

Всё глубже проникают в нашу жизнь облачные технологии, однако в безопасности дела с этим обстоят не лучшим образом. Заказчики не торопятся расставаться с традиционным подходом, в котором всё, что связано с безопасностью, хранится в самой компании. Интеграторам сложно уговорить их перевести на аутсорсинг управление системой и хранение данных.

Тем временем, многие эксперты советуют начинать эти уговоры с попыток внедрить облака в системы контроля доступа, а вовсе не в видеонаблюдение, хотя о последнем варианте говорится и пишется намного больше.

Столь важное преимущество облачных систем, как удобство управления — через Интернет, из любого места — в СКУД проявляется острее, чем в видеонаблюдении, хотя не всегда эта разница очевидна. В СКУД изменение настроек, а главное, введение новых пользователей или изменение их прав — процесс практически повседневный. В облачной системе администратор всегда может без промедления прописать нового работника, дать кому-то разовый доступ в определённое место, помочь сотруднику, потерявшему карточку.

И СКУД, и система видеонаблюдения ведут журнал событий, и в облачном варианте он как раз и пишется в облаках. Есть, однако, лишь одна система, в журнал которой администратор и начальство заглядывают каждый день, даже если на объекте ничего не случилось. Это — система учёта рабочего времени. Когда она вместе со СКУД «уходит в облака», преимущества последних проявляются отчётливей.

Слабым местом облачной системы вполне можно считать необходимость транслировать по имеющимся каналам связи определённый набор данных. В облачной системе видеонаблюдения «куда-то далеко» нужно перекачивать огромные массивы видеоинформации. Другое дело — облачная СКУД. В ней объём передаваемых данных невелик.

Исключение составляет ситуация, когда ключевым мотивом для выбора заказчиком облаков становится его нежелание создавать у себя хранилище данных. В этом случае выгоду он получит, в первую очередь, именно в случае перевода на облачные технологии системы видеонаблюдения.

Напрямую преодолеть нежелание заказчика хранить информацию о работе предприятия «неизвестно где» также легче в случае СКУД. Сведения о том, кто когда пришёл на работу или кто имеет право входить в какую комнату, интересны только применительно к важному объекту. Объяснить это заказчику, особенно склонному слегка преувеличивать важность собственного объекта, проще, чем уговорить его выносить во внешний мир изображение со своих камер и управление ими.

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