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Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

Рост рынка видеонаблюдения подпитывается обилием больших данных


12.01.2018

Всё больше волнуют самых разных заказчиков вопросы обеспечения безопасности, и именно это, по мнению специалистов компании TMR Research, является важнейшим драйвером роста рынка видеонаблюдения. Компания исследовала факторы, влияющие на состояние этого рынка.

Мировой рынок видеонаблюдения получает немалую выгоду от бурного распространения IP-камер, поскольку для них характерно постоянное снижение цены и расширение функционала. Такое же воздействие оказывают на рынок и облачные технологии, позволяющие уменьшать затраты заказчиков на оборудование. При этом сам переход на облака подталкивается необходимостью где-то хранить всё возрастающие объёмы данных (Big Data).

Развитие видеоаналитики и Интернета вещей также помогает повысить спрос на видеонаблюдение. Видеоаналитика позволяет автоматически обрабатывать изображение вместо его просмотра человеком, а Интернет вещей делает видеонаблюдение частью умного дома, что также повышает спрос на него.

С другой стороны, избыток видеоинформации требует использования широкополосных сетей, и их нехватка негативно влияет на спрос на рынке видеонаблюдения. Ещё одну составляющую понижения спроса даёт критика тотального распространения видеонаблюдения в современном обществе со стороны тех, кого волнуют вопросы сохранения приватности.

Правительства некоторых стран рапортуют о заметной роли видеонаблюдения в снижении преступности и вводят его обязательное использование. В Китае, в частности, планируется к 2020 году взять под наблюдение все ключевые общественные места в стране. В Германии принят закон, который поощряет видеонаблюдение на стадионах, вокзалах и в магазинах, а также разрешает полицейским носить нательные камеры.

На крупных предприятиях степень охвата видеонаблюдением выше. В связи с этим рынок малых и средних предприятий следует считать менее зрелым, и многие производители целенаправленно развивают продукты, адресованные этому сегменту. Что касается крупнейших производителей, то они по-прежнему вкладывают средства в исследования и разработки, стремясь лучше соответствовать запросам потребителя и отвоёвывать друг у друга куски этого рынка, продолжающего расти.

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АТАКА ДРОНОВ

В последние несколько лет активность вокруг беспилотников усилилась: цена, наконец, встала на одну доску с возможностями. В госструктурах появились консультанты с достаточно широким кругозором, и взоры начальства устремились в небо. Чтобы не нести громадные убытки от лесных пожаров, может быть, следует запустить по продуманному маршруту дрон с тепловизионной камерой? Собственно говоря, почему бы нет, если финансирование позволяет. Появились перспективы окупаемости беспилотников и в качестве бизнес-вложений.

ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА РЕКЛАМЫ

Как вы, наверное, заметили, газета Security News отличается от множества отраслевых изданий прежде всего наличием определенных амбиций. Хорошо это или плохо — по большому счету, неважно. Важно то, что газета имеет собственную позицию, исходя из которой выработаны основы редакционной и коммерческой политики. В условиях рыночного коллапса, однако, такой подход может показаться избыточным. Отмечено, что новейшая тенденция к так называемому «сокращению непрофильных расходов» коснулась и объемов рекламы. Но мы по-прежнему остаемся достаточно разборчивыми и принципиальными в работе с рекламодателями.

ВРЕМЯ УЯЗВИМОСТЕЙ

Обновление возможностей технических продуктов, подпитывающее рынок безопасности, почти на сто процентов зависит от развития технологий. Однако прогресс рождает и новые возможности для злоупотреблений. Поэтому в солидных компаниях, прежде чем выпускать на рынок заведомо инновационный продукт, на всякий случай принято проводить экспертизу на предмет того, каким образом можно употребить новинку во зло. Если этого не сделать, разыгравшаяся пользовательская фантазия рано или поздно приведёт к появлению новых угроз и опасностей, непосредственно вызванных этим продуктом...

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