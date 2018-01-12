Рост рынка видеонаблюдения подпитывается обилием больших данных

Всё больше волнуют самых разных заказчиков вопросы обеспечения безопасности, и именно это, по мнению специалистов компании TMR Research, является важнейшим драйвером роста рынка видеонаблюдения. Компания исследовала факторы, влияющие на состояние этого рынка.

Мировой рынок видеонаблюдения получает немалую выгоду от бурного распространения IP-камер, поскольку для них характерно постоянное снижение цены и расширение функционала. Такое же воздействие оказывают на рынок и облачные технологии, позволяющие уменьшать затраты заказчиков на оборудование. При этом сам переход на облака подталкивается необходимостью где-то хранить всё возрастающие объёмы данных (Big Data).

Развитие видеоаналитики и Интернета вещей также помогает повысить спрос на видеонаблюдение. Видеоаналитика позволяет автоматически обрабатывать изображение вместо его просмотра человеком, а Интернет вещей делает видеонаблюдение частью умного дома, что также повышает спрос на него.

С другой стороны, избыток видеоинформации требует использования широкополосных сетей, и их нехватка негативно влияет на спрос на рынке видеонаблюдения. Ещё одну составляющую понижения спроса даёт критика тотального распространения видеонаблюдения в современном обществе со стороны тех, кого волнуют вопросы сохранения приватности.

Правительства некоторых стран рапортуют о заметной роли видеонаблюдения в снижении преступности и вводят его обязательное использование. В Китае, в частности, планируется к 2020 году взять под наблюдение все ключевые общественные места в стране. В Германии принят закон, который поощряет видеонаблюдение на стадионах, вокзалах и в магазинах, а также разрешает полицейским носить нательные камеры.

На крупных предприятиях степень охвата видеонаблюдением выше. В связи с этим рынок малых и средних предприятий следует считать менее зрелым, и многие производители целенаправленно развивают продукты, адресованные этому сегменту. Что касается крупнейших производителей, то они по-прежнему вкладывают средства в исследования и разработки, стремясь лучше соответствовать запросам потребителя и отвоёвывать друг у друга куски этого рынка, продолжающего расти.

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