Системы безопасности для самостоятельной установки угрожают доходам профессиональных инсталляторов

Популярность систем безопасности, рассчитанных на самостоятельную установку пользователем, растёт. Своим присутствием они начинают давить на рынок профессиональных систем. И хотя данное явление, наблюдаемое в западных странах, имеет ограниченные перспективы, многим интеграторам оно грозит сокращением доходов.

Спрос на системы для самостоятельной установки (Do-It-Yourself — DIY) диктуется низкой, а нередко и вообще нулевой стоимостью этой самой установки. Кроме того, производитель таких систем обычно закладывает в них быстроту процесса инсталляции. Для установки системы DIY требуется лишь базовое понимание того, как она работает, а в помощь потребителю существуют учебные видеоролики. Тревожные сообщения из системы «сделай сам» поступают на смартфон пользователя, и ему не нужно тратиться ещё и на мониторинг силами сторонней организации.

Гибкость систем для самостоятельной установки позволяет их продавцам расширять свою аудиторию за счёт тех частных потребителей, которые ранее никогда не использовали системы безопасности. В этом — польза таких систем для развития рынка безопасности.

Тем не менее, потребность пользователя в профессиональных системах никуда не исчезла. В первую очередь, от их проникновения пока что вполне защищён рынок коммерческих заказчиков. А поскольку в обеспечении безопасности важна надёжность, и то и многие домашние потребители ценят возможность при выходе системы из строя обратиться за помощью к обслуживающей её организации. Сама вероятность выхода из строя профессиональной системы также ниже, как ниже в ней и частота ложных тревог. Это связано с тем, что в профессиональных системах выше качество оборудования.

Вопрос о системах для самостоятельной установки актуален и для России. Кадровый голод — одна из основных проблем нашего рынка безопасности. В торговых компаниях ставка зачастую делается на быстрые продажи, которые выполняются силами необученных сотрудников. В этой ситуации частному пользователю стоит рассчитывать только на себя. Он сам должен разбираться в теме и уметь проектировать и устанавливать небольшие системы. В помощь ему — серия книг «Энциклопедия безопасности», выпускаемых издательством «Секьюрити Фокус».

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