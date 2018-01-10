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Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

Системы безопасности для самостоятельной установки угрожают доходам профессиональных инсталляторов


10.01.2018

Популярность систем безопасности, рассчитанных на самостоятельную установку пользователем, растёт. Своим присутствием они начинают давить на рынок профессиональных систем. И хотя данное явление, наблюдаемое в западных странах, имеет ограниченные перспективы, многим интеграторам оно грозит сокращением доходов.

Спрос на системы для самостоятельной установки (Do-It-Yourself — DIY) диктуется низкой, а нередко и вообще нулевой стоимостью этой самой установки. Кроме того, производитель таких систем обычно закладывает в них быстроту процесса инсталляции. Для установки системы DIY требуется лишь базовое понимание того, как она работает, а в помощь потребителю существуют учебные видеоролики. Тревожные сообщения из системы «сделай сам» поступают на смартфон пользователя, и ему не нужно тратиться ещё и на мониторинг силами сторонней организации.

Гибкость систем для самостоятельной установки позволяет их продавцам расширять свою аудиторию за счёт тех частных потребителей, которые ранее никогда не использовали системы безопасности. В этом — польза таких систем для развития рынка безопасности.

Тем не менее, потребность пользователя в профессиональных системах никуда не исчезла. В первую очередь, от их проникновения пока что вполне защищён рынок коммерческих заказчиков. А поскольку в обеспечении безопасности важна надёжность, и то и многие домашние потребители ценят возможность при выходе системы из строя обратиться за помощью к обслуживающей её организации. Сама вероятность выхода из строя профессиональной системы также ниже, как ниже в ней и частота ложных тревог. Это связано с тем, что в профессиональных системах выше качество оборудования.

Вопрос о системах для самостоятельной установки актуален и для России. Кадровый голод — одна из основных проблем нашего рынка безопасности. В торговых компаниях ставка зачастую делается на быстрые продажи, которые выполняются силами необученных сотрудников. В этой ситуации частному пользователю стоит рассчитывать только на себя. Он сам должен разбираться в теме и уметь проектировать и устанавливать небольшие системы. В помощь ему — серия книг «Энциклопедия безопасности», выпускаемых издательством «Секьюрити Фокус».

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ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА РЕКЛАМЫ

Как вы, наверное, заметили, газета Security News отличается от множества отраслевых изданий прежде всего наличием определенных амбиций. Хорошо это или плохо — по большому счету, неважно. Важно то, что газета имеет собственную позицию, исходя из которой выработаны основы редакционной и коммерческой политики. В условиях рыночного коллапса, однако, такой подход может показаться избыточным. Отмечено, что новейшая тенденция к так называемому «сокращению непрофильных расходов» коснулась и объемов рекламы. Но мы по-прежнему остаемся достаточно разборчивыми и принципиальными в работе с рекламодателями.

ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА IP-КАМЕР

Информация о взломах компьютерных систем давно уже перестала считаться фантастикой. Переход на сетевое видеонаблюдение поставил безопасность IP-камер под закономерный вопрос: можно ли при желании обойти защиту, и есть ли она как таковая? Парольная защита предусмотрена во всех без исключения моделях камер видеонаблюдения. Однако уровень её исполнения у разных производителей может оказаться разным. Не секрет, что во многих системах пароли по умолчанию остаются на долгие годы — по сути, до первого прецедента взлома.

ОПЕРАЦИИ КГБ В БРАЗИЛИИ

Спустя некоторое время Security News возвращается к невероятной истории о том, как безопасник из Якутска организовал успешный бизнес на другом конце земного шара. Сегодня наш герой бегло говорит на бразильской разновидности португальского, прекрасно ориентируется в обстановке — и по-прежнему дико занят, полон энергии и сил. И ему по-прежнему везёт. Впрочем, за этим везением стоит чисто русская смекалка, упорный труд и редкий для соотечественников оптимизм.

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