К 2025 году 10% семей во всём мире будут иметь умный дом. Такой прогноз даёт исследовательская компания IHS Markit. Сейчас наиболее развитый в данном вопросе регион, Америка, уже приближается к этому показателю — здесь доля обладателей умного дома достигла 7%. В 2010 году в Северной и Южной Америке лишь 0,5% жителей имели какое-либо подключаемое к Интернету устройство.

Объём продаж систем умного дома по итогам 2017 года должен составить $14,7 млрд. На оба Американских континента придётся в сумме 48% этой величины. Однако в дальнейшем более быстрый рост данного рынка будет происходить в регионе «Европа, Ближний Восток и Африка». Его доля к 2021 году достигнет 42%.

Отдельно посчитан мировой объём продаж систем умного дома за вычетом дорогостоящего оборудования — $3,3 млрд в 2017 году, с ростом до $9,4 млрд к 2021 году.

Одной из основных тенденций в развитии умного дома будет оставаться прогресс голосовых средств управления. Голосовые помощники ценны тем, что крайне мобильны и при этом позволяют объединить разнородные подсистемы умного дома. Различные приложения умного дома размещаются, как правило, в одном приложении, в одном устройстве, под одним паролем. Это ограничивает некоторых членов семьи в контактах с умным домом. Голосовой помощник снимает данное ограничение.

Бытовые электроприборы сейчас являются четвёртой по распространённости категорией устройств умного дома, но к 2021 году выйдут на первое место. Причину этого изменения эксперты видят в том, что во многих приборах уже заложена поддержка сетей Wi-Fi, и производителям осталось только её активировать.

Стимулом к работе с умным домом для производителей бытовых приборов может стать возможность собирать данные, но многие из них пока не готовы поставлять и обслуживать подключаемые к сети устройства. Здесь им должно помочь партнёрство с теми, кто специализируется на умном доме. В связи с этим эксперты рекомендуют производителям бытовых приборов делать их установку и настройку более простой, а также обучать пользователя использовать те возможности, которые откроет перед ним подключение прибора к сети.

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