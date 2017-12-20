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Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

К 2025 году 10% семей во всём мире будут иметь умный дом


20.12.2017

К 2025 году 10% семей во всём мире будут иметь умный дом. Такой прогноз даёт исследовательская компания IHS Markit. Сейчас наиболее развитый в данном вопросе регион, Америка, уже приближается к этому показателю — здесь доля обладателей умного дома достигла 7%. В 2010 году в Северной и Южной Америке лишь 0,5% жителей имели какое-либо подключаемое к Интернету устройство.

Объём продаж систем умного дома по итогам 2017 года должен составить $14,7 млрд. На оба Американских континента придётся в сумме 48% этой величины. Однако в дальнейшем более быстрый рост данного рынка будет происходить в регионе «Европа, Ближний Восток и Африка». Его доля к 2021 году достигнет 42%.

Отдельно посчитан мировой объём продаж систем умного дома за вычетом дорогостоящего оборудования — $3,3 млрд в 2017 году, с ростом до $9,4 млрд к 2021 году.

Одной из основных тенденций в развитии умного дома будет оставаться прогресс голосовых средств управления. Голосовые помощники ценны тем, что крайне мобильны и при этом позволяют объединить разнородные подсистемы умного дома. Различные приложения умного дома размещаются, как правило, в одном приложении, в одном устройстве, под одним паролем. Это ограничивает некоторых членов семьи в контактах с умным домом. Голосовой помощник снимает данное ограничение.

Бытовые электроприборы сейчас являются четвёртой по распространённости категорией устройств умного дома, но к 2021 году выйдут на первое место. Причину этого изменения эксперты видят в том, что во многих приборах уже заложена поддержка сетей Wi-Fi, и производителям осталось только её активировать.

Стимулом к работе с умным домом для производителей бытовых приборов может стать возможность собирать данные, но многие из них пока не готовы поставлять и обслуживать подключаемые к сети устройства. Здесь им должно помочь партнёрство с теми, кто специализируется на умном доме. В связи с этим эксперты рекомендуют производителям бытовых приборов делать их установку и настройку более простой, а также обучать пользователя использовать те возможности, которые откроет перед ним подключение прибора к сети.

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ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА РЕКЛАМЫ

Как вы, наверное, заметили, газета Security News отличается от множества отраслевых изданий прежде всего наличием определенных амбиций. Хорошо это или плохо — по большому счету, неважно. Важно то, что газета имеет собственную позицию, исходя из которой выработаны основы редакционной и коммерческой политики. В условиях рыночного коллапса, однако, такой подход может показаться избыточным. Отмечено, что новейшая тенденция к так называемому «сокращению непрофильных расходов» коснулась и объемов рекламы. Но мы по-прежнему остаемся достаточно разборчивыми и принципиальными в работе с рекламодателями.

10 ПРОБЛЕМ ОБЛАКОВ

Специалисты провели опрос заказчиков, проявивших интерес к системам облачного видеонаблюдения, и на основе полученных данных сформулировали своеобразный хит-парад проблематики, которая встаёт перед клиентами в ходе эксплуатации таких систем. Это далеко не исчерпывающий список, однако на начальном этапе освоения облачных технологий этого должно хватить. Не ведитесь на рекламу и не оставляйте в своих представлениях «белых пятен». Тот, кто во всём разберётся, первым двинется дальше.

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ С СЕТЬЮ

Вы купили дорогое и функциональное сетевое устройство, и вам не терпится ввести своё новое приобретение «в бой». Очевидно, что единственный способ заставить покупку работать — подключить её к локальной компьютерной сети (конечно, вы можете использовать IP-камеры как муляжи, но если вы хотите, чтобы устройство функционировало, без сети не обойтись никак). К сожалению, не всегда новый видеорегистратор работает «из коробки» — при интеграции устройств в сетевую инфраструктуру может возникнуть ряд неочевидных трудностей, обусловленных, как правило, самой инфраструктурой. Маркетинговый миф о простоте IP-видеонаблюдения был опровергнут головной болью практического опыта.

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