Мировой рынок видеонаблюдения растёт медленно

За 2017 год мировой рынок видеонаблюдения вырастет на 5,5%. Такой прогноз даёт исследовательская компания IHS Markit. Если её ожидания оправдаются, то объём продаж на рынке видеонаблюдения за 2017 год составит $16,2 млрд.

Это будет означать существенное превышение над данными прошлого года — в 2016 году объём продаж систем видеонаблюдения в мире был на 3,9% больше, чем годом ранее, а в 2015 году — вообще всего лишь на 1,9% больше, чем в 2014.

Однако для утверждения о том, что рынок видеонаблюдения снова разгоняется, оснований недостаточно. В интегральной цифре за 2016 год скрыты две совсем разных скорости — продажи ПО для видеонаблюдения выросли на 10,3%, а оборудования — на 3,4%.

Но и это не всё. Продажи в Китае выросли на 7,2%, а во всём мире, за исключением Китая, всего лишь на 1,6%. Спрос на камеры для систем безопасности быстро рос, но цены при этом снижались, что отрицательно влияло на доходы участников рынка. В целом ряде стран эти доходы попросту упали. Китайский рынок является сейчас наиболее динамичным, и его объём составляет 40% от мирового.

«Уже очень много систем видеонаблюдения», — так можно охарактеризовать состояние рынка в США, Японии, Южной Корее, Великобритание и многих других странах Западной Европы. Доход здесь часто извлекается в процессе обновления существующих систем, а не установки новых. В других регионах, таких как Индия и Юго-Восточная Азия, получаемые на рынке видеонаблюдения доходы невелики из-за снижения цен.

Под давлением китайских производителей снижаются цены в отрасли, и это становится ещё одним фактором снижения доходов. При этом вендоры из Китая отвоёвывают всё новые «куски» рынка в некоторых регионах мира. По мнению экспертов, если снижение цен продолжится, то неизбежна дальнейшая консолидация рынка. Она может происходить в форме слияний и поглощений либо ухода части производителей с рынка. По итогам 2016 года на 15 крупнейших вендоров приходилось 58% доходов.

Отмечается также, что 59% всех камер, проданных в 2016 году, — сетевые. Количество продаваемых аналоговых камер высокой чёткости за год удвоилось, а продажи IP-камер формата 4K пока занимают на рынке менее 1%.

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