 Security News :: Информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Поиск Контакты Карта сайта
Security News :: информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Security News
Security Focus

Услуги размещения публикаций на сайте Security News
 
 Газета 
 Статьи 
 Зарубежные новости 
 Под знаком PR 
 Новости 
 События отрасли 
 Дайджест СМИ 
 Фоторепортажи 
 Книги 

Получайте новости Security News через Telegram

Получайте новости Security News через Telegram. Это самый оперативный способ читать их с любого устройства.



Security News





Книжная полка профессионала в безопасности
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

Что мешает защищать сетевые системы видеонаблюдения


13.10.2017

Уязвимость современных систем видеонаблюдения к атакам через Интернет превратилась в одну из острых проблем. Часто интеграторы и заказчики оставляют систему видеонаблюдения более незащищённой, чем она могла бы быть, из-за пренебрежения некоторыми базовыми принципами.

Одна из таких ситуаций — поспешная установка камеры или другого устройства по процедуре plug-and-play, в ходе которой инсталлятор не делает того, что должен. Часто говорят о важности использования сильных паролей. Пароли типа «1234», заданные поставщиком оборудования, он должен заменить на нормальные.

Не следует обходить вниманием и другие важные моменты, например настройку межсетевых экранов. Все порты на данном устройстве, которые не нужны для его работы, должны быть закрыты. Необходимо, чтобы на устройство нельзя было установить никакого ПО, за исключением того, которое изначально предназначено для его работы.

Ещё одним элементом защиты сети является шифрование. Многие избегают его, опасаясь, что оно снизит скорость передачи изображения. Однако шифрование обеспечит безопасную трансляцию изображения, а также управляющих сигналов, под видом которых могут придти команды от злоумышленников. Устройства, передающие изображение, должны поддерживать протокол HTTPS. Более высокую степень защиты даст шифрование по стандарту AES.

Видеорегистраторы работают под ОС Linux, которая считается более защищённой, чем Windows, главным образом, благодаря её модульной архитектуре, а также изолированности её ядра от действий того, кто получил права пользователя — и легально, и в результате вторжения. Отсюда вытекает представление, что у ОС Linux нет уязвимостей. На самом деле, у неё их тоже немало. Администратор должен следить за появлением новостей о найденных уязвимостях ОС и устранять эти уязвимости.

По мере обнаружения уязвимостей производители выпускают обновления программного обеспечения, которые позволяют закрыть найденные дыры. Это относится и к прошивке оборудования, и к ПО, управляющему системой видеонаблюдения в целом. Пренебрежение своевременной установкой обновлений — ещё одно слабое место в подходе интеграторов и заказчиков к защите систем видеонаблюдения.

Количество показов: 67

Возврат к списку

Передний край

ВРЕМЯ УЯЗВИМОСТЕЙ

Обновление возможностей технических продуктов, подпитывающее рынок безопасности, почти на сто процентов зависит от развития технологий. Однако прогресс рождает и новые возможности для злоупотреблений. Поэтому в солидных компаниях, прежде чем выпускать на рынок заведомо инновационный продукт, на всякий случай принято проводить экспертизу на предмет того, каким образом можно употребить новинку во зло. Если этого не сделать, разыгравшаяся пользовательская фантазия рано или поздно приведёт к появлению новых угроз и опасностей, непосредственно вызванных этим продуктом...

КАМЕРЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛАЗЕРОВ

Самый высокотехнологичный из способов борьбы с охранными камерами — интенсивный пучок света, направленный в объектив, вызывает избыточную засветку чувствительного элемента — яркость достигает предельного значения, и изображение оказывается полностью либо частично «залито» однородным пятном. Даже при весьма широком динамическом диапазоне с попавшим в кадр прожектором справятся далеко не все камеры. Сам прожектор, скорее всего, будет виден неплохо. А вот разглядеть под ним фигуру человека с автоматом «узи», связкой гранат, украденным из офиса ноутбуком и чертами лица недавно сбежавшего из психушки маньяка — весьма затруднительно.

10 ПРОБЛЕМ ОБЛАКОВ

Специалисты провели опрос заказчиков, проявивших интерес к системам облачного видеонаблюдения, и на основе полученных данных сформулировали своеобразный хит-парад проблематики, которая встаёт перед клиентами в ходе эксплуатации таких систем. Это далеко не исчерпывающий список, однако на начальном этапе освоения облачных технологий этого должно хватить. Не ведитесь на рекламу и не оставляйте в своих представлениях «белых пятен». Тот, кто во всём разберётся, первым двинется дальше.

RSSRSS
Присоединиться в ТвиттереTwitter 		Присоединиться в FacebookTelegram
Присоединиться в LinkedInLinkedIn		 Присоединиться в FacebookFacebook
Присоединиться в Google+Google+ 		Присоединиться ВКонтактеВКонтакте
Присоединиться в YoutubeYouTube 		Присоединиться в ОдноклассникиОдноклассники
Присоединиться в LiveJournaLiveJournal


Мультиформатные камеры видеонаблюдения Wisenet серии P

«Антитуман» — восстановление чёткости изображения в камере видеонаблюдения
Антитуман - восстановление чёткости изображения в камере видеонаблюдения
Дождь, снег, туман и дым серьёзно осложняют работу системы видеонаблюдения и могут сделать изображение бесполезным. Минимизировать их воздействие и восстановить контрастность и чёткость картинки позволяет функция «Антитуман», которая реализована в уличных камерах компании Hanwha Techwin.

Улучшенный детектор движения — возможность исключить ложные тревоги
Улучшенный детектор движения - возможность исключить ложные тревоги
В передовых камерах компании Hanwha Techwin применяется улучшенный механизм детектирования движения. Он позволяет максимально повысить безошибочность обнаружения движущихся объектов и до предела снизить число ложных тревог.

Multi-crop — трансляция частей изображения с высоким разрешением и фреймрейтом
Multi-crop - трансляция частей изображения с высоким разрешением и фреймрейтом
Избавится от лишней информации, которую может передавать камера видеонаблюдения, позволяет функция Multi-crop: в кадре можно задать прямоугольные участки, изображение которых будет транслироваться и записываться с повышенным разрешением и частотой.

Defocus Detection — обнаружение расфокусировки камеры видеонаблюдения
Defocus Detection
Функция Defocus Detection позволяет автоматически обнаружить расфокусировку камеры видеонаблюдения. При использовании этой функции оператор сразу получает уведомление в случае, если у телекамеры сбивается фокус.

Настройка камеры видеонаблюдения с помощью смартфона
Настройка камеры видеонаблюдения с помощью смартфона
Экономить рабочее время инсталлятора позволяет настройка угла обзора камеры видеонаблюдения через смартфон. Такая возможность реализована в новых IP-камерах серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin.


Hits 50769259
8561
Hosts 4563197
671
Visitors 8505266
1556

48

© ИА «Безопасность Сегодня», 2017.
© «Секьюрити Фокус», 2001-2016.
Свидетельство о регистрации электронного СМИ SECURITY NEWS ЭЛ № ФС 77-33582