Растёт осведомлённость пользователей о технологиях умного дома

Пользователи становятся всё более осведомлёнными о преимуществах умного дома. При этом растёт количество тех, кто собирается в будущем приобретать устройства, входящие в состав умного дома. Опрос, который позволяет представить эти процессы в виде наглядных цифр, организовали компания PlumChoice и альянс Z-Wave Alliance.

Согласно данным этого исследования, 52% пользователей собираются купить какое-либо умное устройство в ближайшие два года. Среди респондентов, уже имеющих умное устройство, 84% составляют те, кто планирует в ближайшую пару лет купить хотя бы ещё одно. Эксперты отмечают также различия в предпочтениях между собственниками жилья и арендаторами.

Самая большая группа пользователей — имеющие от четырёх до шести устройств. При этом у 61% пользователей умные устройства связаны между собой. Наибольший прирост за год, на 267%, дали умные бытовые устройства — холодильники, стиральные машины, сушилки. Следом идут умные детекторы дыма — прирост за год на 250%. Наблюдается рост и по всем видам услуг и техподдержки, связанным с умным домом. Сильнее всего при этом вырос спрос на услуги по установки систем — на 68%.

Многие поставщики систем умного дома признают, что их успех в данной сфере связан с непрерывностью потребительского спроса — тот, кто имеет устройства умного дома, хочет покупать их и далее. В течение 2016 года данная индустрия заметно укрепила свои позиции — число владельцев умного дома выросло на 259%. В этом году процесс продолжается. Авторы исследования советуют производителям уделять больше внимания постпродажному сервису и непременно включать в своё предложение услуги по инсталляции.

Вывод специалистов, выполнявших исследование, состоит в том, что теперь умный дом — не просто едва возникшая и лишь тем интересная сфера. Потребитель уже осознаёт преимущества того, что его устройства подключены к Интернету и обмениваются данными. Приобретя одни устройства, он начинает интересоваться другими: появление в доме, например, микроволновки, запускаемой через Интернет, послужит толчком к покупке охранных датчиков, напрямую передающих сигналы на смартфон владельца.

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