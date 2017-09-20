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Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / События

На смену диспетчерам в аэропорту придут телекамеры высокого разрешения


20.09.2017

Удалённая система мониторинга с помощью камер видеонаблюдения высокого разрешения придёт на смену традиционной смотровой башне, в которой работают диспетчеры, в аэропорту «Лондон-Сити». Здесь построят новую башню — в ней не будет людей, а на её вершине разместятся 14 камер высокого разрешения и две PTZ-камеры.

Новая система, которая будет контролировать движение самолётов в аэропорту, разработана компанией Saab Digital Air Traffic Solutions в сотрудничестве со шведской службой контроля воздушного трафика LFV. Управлять удалённым операторским центром будет служба контроля воздушного трафика NATS. Предусматривается защита каналов передачи информации от хакеров.

Камеры обеспечат обзор на 360°, подобный тому, какой даёт традиционная башня с диспетчерами. Однако степень детализации изображения в случае камер будет выше, что позволит повысить качество управления воздушным трафиком.

Просмотр изображения будет производиться в современном операторском центре видеонаблюдения в Суонвике, который отвечает также за контроль неба над Южной Англией. В центре будут установлены искривлённые видеостены. На них изображение от разных камер будет сшиваться в единое панорамное изображение аэропорта.

Реалистичность картинки будет усиливаться с помощью звукового сигнала со взлётного поля и данных, получаемых радарами в небе над Лондоном. Операторы будут наблюдать общую картину движения самолётов и давать инструкции экипажам.

Удалённое решение позволит в будущем обслуживать несколько аэропортов из единого центра. За счёт этого снизится стоимость контроля воздушного трафика, которая в случае небольших аэропортов может доходить до 30-40%.

Ещё одно преимущество использования камер вместо диспетчеров, наблюдающих за всем невооружённым глазом, — возможность работы в условиях сложного освещения, например прямого солнечного света или отражённого от снега. Обеспечивают камеры и более качественное изображение ночью.

Подобная технология уже применяется в двух аэропортах на севере Швеции. Однако аэропорт «Лондон-Сити» гораздо больше — его используют 4,5 млн пассажиров в год. Многим попадать в деловой центр британской столицы через него удобнее, чем через «Хитроу», «Гатвик» и другие аэропорты Лондона.

Строительство башни высотой 50 метров будет закончено в 2018 году. После этого целый год будет производиться её тестирование, а прежняя башня будет продолжать свою работу. Таким образом, реальное использование новой технологии начнётся в 2019 году.

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