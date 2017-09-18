Датчики для умного дома превратятся в средства сбора информации

Рынок датчиков для умного дома не только быстро растёт, но и меняется по структуре. Эти изменения продолжатся и в ближайшие пять лет, прогноз по которым даёт исследовательская компания ABI Research.

В течение 2016 года в мире было продано 152 млн единиц датчиков умного дома. К 2021 году число ежегодно продаваемых устройств возрастёт до 1,8 млрд, что будет означать рост на 18% в год. Всего в 2022 году в мире будет использоваться 4,5 млрд устройств умного дома.

Рынок датчиков умного дома является, как выражаются исследователи, «в значительной степени американским» — США занимают на нём более 60% по количеству продаж. В рассматриваемый период эта доля сократится, однако, до 45-55% за счёт быстрого развития данной сферы в ряде других регионов мира.

Один из сдвигов, который наблюдают эксперты, состоит в том, что устройства умного дома становятся беспроводными. Другое изменение — это переход датчиков от простого уведомления о событии к сбору информации. Например, на смену датчику дыма приходит устройство, ведущее мониторинг качества воздуха.

Возрастёт роль микрофонов, которые встраиваются в различные подсистемы и поставляют информацию для умного дома. Повсюду внедряется голосовой контроль, однако возможности, связанные с фиксацией звука и его интерпретацией, гораздо шире. Устройства умного дома могут воспринимать звук в охранных целях, особо выделяя, например, звон разбитого стекла или вход посторонних в охраняемую зону, использовать отдельные звуки как признаки тревожной ситуации при мониторинге пожилых людей, улавливать нестандартные виды шума с улицы.

Ещё одной тенденцией станет внедрение акселерометров. Они заменят собой датчики открытия двери, а также позволят отслеживать перемещение любых предметов.

В ближайшее время датчики умного дома смогут фиксировать даже незначительные изменения в домашней среде и в окружающей обстановке. Основным достоинством этих устройств, которое будет цениться на рынке, станет их способность трансформировать получаемые данные в ту информацию, на обработке которой будут построены многочисленные системы и сервисы умного дома.

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