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Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

Датчики для умного дома превратятся в средства сбора информации


18.09.2017

Рынок датчиков для умного дома не только быстро растёт, но и меняется по структуре. Эти изменения продолжатся и в ближайшие пять лет, прогноз по которым даёт исследовательская компания ABI Research.

В течение 2016 года в мире было продано 152 млн единиц датчиков умного дома. К 2021 году число ежегодно продаваемых устройств возрастёт до 1,8 млрд, что будет означать рост на 18% в год. Всего в 2022 году в мире будет использоваться 4,5 млрд устройств умного дома.

Рынок датчиков умного дома является, как выражаются исследователи, «в значительной степени американским» — США занимают на нём более 60% по количеству продаж. В рассматриваемый период эта доля сократится, однако, до 45-55% за счёт быстрого развития данной сферы в ряде других регионов мира.

Один из сдвигов, который наблюдают эксперты, состоит в том, что устройства умного дома становятся беспроводными. Другое изменение — это переход датчиков от простого уведомления о событии к сбору информации. Например, на смену датчику дыма приходит устройство, ведущее мониторинг качества воздуха.

Возрастёт роль микрофонов, которые встраиваются в различные подсистемы и поставляют информацию для умного дома. Повсюду внедряется голосовой контроль, однако возможности, связанные с фиксацией звука и его интерпретацией, гораздо шире. Устройства умного дома могут воспринимать звук в охранных целях, особо выделяя, например, звон разбитого стекла или вход посторонних в охраняемую зону, использовать отдельные звуки как признаки тревожной ситуации при мониторинге пожилых людей, улавливать нестандартные виды шума с улицы.

Ещё одной тенденцией станет внедрение акселерометров. Они заменят собой датчики открытия двери, а также позволят отслеживать перемещение любых предметов.

В ближайшее время датчики умного дома смогут фиксировать даже незначительные изменения в домашней среде и в окружающей обстановке. Основным достоинством этих устройств, которое будет цениться на рынке, станет их способность трансформировать получаемые данные в ту информацию, на обработке которой будут построены многочисленные системы и сервисы умного дома.

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Передний край

ОБЛАКА, БЕЛОКРЫЛЫЕ ЛОШАДКИ

Хранение и обработка данных в сети Интернет за счёт ресурсов удалённых серверов, получившие название «облачных» сервисов, приобретают всё большую популярность в отрасли безопасности. Вынос устройств записи/обработки данных, а также функций управления системами за пределы охраняемого объекта и вообще за пределы какой-либо определённой территории позволяет клиенту сэкономить на приобретении аппаратных и программных средств, образующих систему безопасности, а также избежать лишних расходов на содержание персонала. Единственное, что несколько портит красивую картину облачного неба — отсутствие гарантий безопасности данных.

10 ПРОБЛЕМ ОБЛАКОВ

Специалисты провели опрос заказчиков, проявивших интерес к системам облачного видеонаблюдения, и на основе полученных данных сформулировали своеобразный хит-парад проблематики, которая встаёт перед клиентами в ходе эксплуатации таких систем. Это далеко не исчерпывающий список, однако на начальном этапе освоения облачных технологий этого должно хватить. Не ведитесь на рекламу и не оставляйте в своих представлениях «белых пятен». Тот, кто во всём разберётся, первым двинется дальше.

ВРЕМЯ УЯЗВИМОСТЕЙ

Обновление возможностей технических продуктов, подпитывающее рынок безопасности, почти на сто процентов зависит от развития технологий. Однако прогресс рождает и новые возможности для злоупотреблений. Поэтому в солидных компаниях, прежде чем выпускать на рынок заведомо инновационный продукт, на всякий случай принято проводить экспертизу на предмет того, каким образом можно употребить новинку во зло. Если этого не сделать, разыгравшаяся пользовательская фантазия рано или поздно приведёт к появлению новых угроз и опасностей, непосредственно вызванных этим продуктом...

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Мультиформатные камеры видеонаблюдения Wisenet серии P

Видеоаналитика — пребывание объекта в выделенной области сверх заданного времени
Пребывание объекта в выделенной области сверх заданного времени
Подозрительное явление, которое требует внимания оператора, — затянувшееся пребывание человека на одном месте — можно выявлять средствами видеоаналитики. Своё воплощение данная функция получила в IP-камерах новой серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin.

Defocus Detection — обнаружение расфокусировки камеры видеонаблюдения
Defocus Detection
Функция Defocus Detection позволяет автоматически обнаружить расфокусировку камеры видеонаблюдения. При использовании этой функции оператор сразу получает уведомление в случае, если у телекамеры сбивается фокус.

«Антитуман» — восстановление чёткости изображения в камере видеонаблюдения
Антитуман - восстановление чёткости изображения в камере видеонаблюдения
Дождь, снег, туман и дым серьёзно осложняют работу системы видеонаблюдения и могут сделать изображение бесполезным. Минимизировать их воздействие и восстановить контрастность и чёткость картинки позволяет функция «Антитуман», которая реализована в уличных камерах компании Hanwha Techwin.

Hallway View — видеонаблюдение для коридоров и вертикально вытянутых сцен
Hallway View
Оптимальный охват вертикально вытянутых сцен достигается в камерах торговой марки Samsung линеек Wisenet Q и Wisenet P от компании Hanwha Techwin с помощью функции Hallway View. При организации видеонаблюдения в коридорах, дверных проёмах и во многих других случаях эта функция позволяет не загружать кадр участками, не несущими информации.

Улучшенный детектор движения — возможность исключить ложные тревоги
Улучшенный детектор движения - возможность исключить ложные тревоги
В передовых камерах компании Hanwha Techwin применяется улучшенный механизм детектирования движения. Он позволяет максимально повысить безошибочность обнаружения движущихся объектов и до предела снизить число ложных тревог.


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