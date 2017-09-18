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Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новинки

Видеонаблюдение с воздушного шара может быть эффективней, чем с беспилотника


18.09.2017

Для видеонаблюдения с воздуха воздушный шар, прикреплённый в одном месте, подходит лучше, чем парящий беспилотник. Эту далеко не очевидную мысль эксперты вновь обсуждают в связи с появлением системы PLAS от компании IC Realtime.

Название системы — Persistent Low Altitude Surveillance — означает «Постоянное видеонаблюдение с небольшой высоты». В её основе — блок видеонаблюдения, который подвешивается на воздушном шаре диаметром порядка полутора метров. Шар соединён с землёй тросом для крепления и оптоволоконным кабелем для трансляции изображения вниз.

Нормальная высота расположения шара в процессе работы составляет 75 метров, однако поднимать его можно и на 140 метров. Блок видеонаблюдения содержит всё необходимое для обработки и передачи изображения, а также для связи с землёй. В нём же выполняется и стабилизация получаемого изображения, которая играет в данном случае ключевую роль.

Реальное превосходство над беспилотником система PLAS имеет там, где нужно вести постоянное видеонаблюдение за обширной территорией. Время пребывания беспилотника в воздухе ограничено и постоянно висящая «камера на шаре» имеет преимущество перед аппаратом, который надо периодически отправлять на перезарядку. Важна и стоимость беспилотников — многие из них окажутся существенно дороже, чем система PLAS.

Однако важнее технических и ценовых различий могут в иной ситуации быть юридические. Во многих странах коммерческий беспилотник, в отличие от привязанного воздушного шара, требует получения лицензии, в том числе её оплаты. Там, где такого правила нет, оно рано или поздно появится. В США даже тот, у кого лицензия есть, обязан всегда держать летающий беспилотник в поле зрения оператора.

Система PLAS позиционируется производителем не только как альтернатива дронам, но и как средство борьбы с ними. Обнаружение беспилотных летательных аппаратов является одной из возможных функций системы. Для этого блок видеонаблюдения снабжён микрофоном — обнаружить летящий беспилотник проще всего по звуку. Это можно сделать благодаря тому, что сам воздушный шар бесшумен.

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