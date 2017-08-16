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Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / События

Беспилотные лететельные аппараты будут инспектировать ЛЭП после стихийных бедствий


16.08.2017

В штате Оклахома (США) местный поставщик электроэнергии, компания OG&E, собирается широко использовать беспилотные лететельные аппараты (БПЛА) для проверки ЛЭП. С помощью летательного аппарата можно вести визуальную проверку линий электропередач, протянувшихся на многие десятки километров.

Скорость такой проверки — несравненно выше, чем в случае, когда обслуживающий персонал ездит вдоль линии на наземном транспорте. При этом подпускать вертолёт близко к ЛЭП просто нельзя.

Впервые компания использовала беспилотники в январе этого года — с их помощью проверяли ЛЭП в округе Вудворд после зимнего «ледяного» шторма «Юпитер». Представители компании утверждают, что другие поставщики электроэнергии в США также проявляют значительный интерес к использованию дронов.

Именно штормы, торнадо и аналогичные стихийные бедствия, представляющие собой существенную проблему для Оклахомы, являются здесь основной причиной повреждений ЛЭП. Сильные порывы ветра способны вызывать обрыв проводов. Опыт использования беспилотных летательных аппаратов поставщиками энергии пригодится и в других районах земного шара, где имеются совсем другие угрозы для ЛЭП, например наводнения, землетрясения, боевые действия или неразумная деятельность людей.

Помимо обнаруждения повреждений, дроны могут выполнять штатное инспектирование линий электропередач. Кроме того, беспилотники полезны и как средство охраны — они позволят вовремя обнаружить и остановить чью-либо несанкционированную деятельность поблизости от ЛЭП.

Имеются у компании OG&E и другие объекты, которые можно контролировать с помощью БПЛА. Это оборудование, размещённое на электростанциях, а также площадки, на которых базируются ветряные источники энергии.

По правилам, которые установило Федеральное управление гражданской авиации США, беспилотникам нельзя появляться возле критически важных инфраструктурных объектов. Исключение делается для аппаратов, принадлежащих правительственным и правоохранительным структурам, а также владельцам и операторам самих важных инфраструктурных объектов.

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Передний край

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