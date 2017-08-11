 Security News :: Информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Поиск Контакты Карта сайта
Security News :: информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Security News
Security Focus

Услуги размещения публикаций на сайте Security News
 
 Газета 
 Статьи 
 Зарубежные новости 
 Под знаком PR 
 Новости 
 События отрасли 
 Дайджест СМИ 
 Фоторепортажи 
 Книги 

Получайте новости Security News через Telegram

Получайте новости Security News через Telegram. Это самый оперативный способ читать их с любого устройства.



Security News





Книжная полка профессионала в безопасности
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новинки

Характер восприятия света человеком можно использовать как средство аутентификации


11.08.2017

Возможности создания нового механизма аутентификации изучает команда исследователей из Афинского национального политехнического университета. Их подход основан на индивидуальных особенностях восприятия света человеком.

Новому методу вполне подходит название «квантовая биометрия» .Он базируется на хорошо известном утверждении о том, что глаз человека воспринимает один отдельный фотон. Из него следует установленная ещё в середине прошлого века способность человека замечать вспышку света, состоящую всего лишь из нескольких фотонов. Однако процесс регистрации этой вспышки зависит от особенностей тех частей глаза, в которые попадает свет.

Коэффициент поглощения света роговицей может быть разным на разных её участках. Важную роль играют потери интенсивности света при его прохождении через роговицу, переднюю камеру глаза, зрачок, хрусталик и жидкую часть стекловидного тела. Совокупность всех этих факторов сводится к единому параметру, именуемому «альфа» и определяющему вероятность обнаружения человеком вспышки света.

Карта распределения параметра «альфа» в пределах глаза является основной особенностью человека, определяемой данным методом. Такая карта строится для отдельного человека с помощью серии вспышек разной интенсивности и далее служит идентификатором.

После того, как индивидуальные особенности восприятия света определённым человеком будут установлены, их можно использовать для его аутентификации. Для этого следует выпустить фотоны в глаз человека так, чтобы они образовали в воздухе определённый светящийся символ. Он адресован обладателю конкретной карты параметра «альфа», и только этот человек сможет такой символ увидеть.

По утверждению исследователей, вероятность ошибочного допуска (false positive) составит в такой системе 1 : 1 млрд, а вероятность ошибочного отказа (false negative) — 1 : 10 000.

У экспертов возникает немало вопросов по поводу того, как может быть реализована данная разработка. Авторы идеи не поясняют, как можно получить графическое представление индивидуального восприятия света человеком. Не исследован пока и вопрос об устойчивости этого восприятия — не меняется ли оно с возрастом или, например, в случае, если человек болен. Неизвестно, как может выглядеть прибор, в котором попробуют воплотить данный принцип идентификации.

Количество показов: 85

Возврат к списку

Передний край

ЭПОХА СТАРТАПОВ

Крупные корпорации, как известно, в рыночном смысле несколько неповоротливы и инертны. А данные о высокой эффективности операций, почерпнутые из отчётов перед акционерами, зачастую выглядят не слишком правдоподобно. На этапе становления рынка крупным компаниям всегда легче: уже сложилась репутация, установилась клиентская база, выработаны навыки ведения переговоров. Когда рыночный пирог поделен «крупняком», мелким игрокам остаётся лишь подбирать крошки.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ КАБЕЛЬ

Сетевые кабели категорий 5e и 6 практически неотличимы друг от друга по внешнему виду. Однако в эксплуатации они ведут себя совершенно по-разному. В чём ключевые отличия и чем руководствоваться при выборе кабеля для конкретной системы видеонаблюдения? Основной проблемой при определении требуемой категории кабеля для установки на объекте является необходимость оценить будущее развитие этого объекта. Поверив на слово либо испытав представленный образец, можно с этим основательно «влететь»: от характеристик кабеля зависит главный параметр сетевой инфраструктуры — её пропускная способность.

ОПЕРАЦИИ КГБ В БРАЗИЛИИ

Спустя некоторое время Security News возвращается к невероятной истории о том, как безопасник из Якутска организовал успешный бизнес на другом конце земного шара. Сегодня наш герой бегло говорит на бразильской разновидности португальского, прекрасно ориентируется в обстановке — и по-прежнему дико занят, полон энергии и сил. И ему по-прежнему везёт. Впрочем, за этим везением стоит чисто русская смекалка, упорный труд и редкий для соотечественников оптимизм.

RSSRSS
Присоединиться в ТвиттереTwitter 		Присоединиться в FacebookTelegram
Присоединиться в LinkedInLinkedIn		 Присоединиться в FacebookFacebook
Присоединиться в Google+Google+ 		Присоединиться ВКонтактеВКонтакте
Присоединиться в YoutubeYouTube 		Присоединиться в ОдноклассникиОдноклассники
Присоединиться в LiveJournaLiveJournal


Hanwha Techwin выпускает IP-камеры серии Wisenet X на новом чипсете, с передовым функционалом

Решение по подсчёту посетителей и построению тепловых карт в розничной торговле
Решение по подсчёту посетителей и построению тепловых карт в розничной торговле
В торговом центре статистика прихода покупателей и картина их распределения по торговому залу очень важны. Получать эти данные позволяет мощный функционал панорамной камеры объективом «рыбий глаз», которую выпускает компания Hanwha Techwin.

Интеллектуальный поиск в архиве — мгновенное обнаружение объекта по его признакам
Интеллектуальный поиск в архиве - мгновенное обнаружение объекта по его признакам
Поиск в видеоархиве может быть быстрым и точным, если он выполняется с помощью технологии «Суммированное изображение». Она позволяет на многодневной, многоканальной видеозаписи практически мгновенно находить объекты по их словесному описанию.

Multi-crop — трансляция частей изображения с высоким разрешением и фреймрейтом
Multi-crop - трансляция частей изображения с высоким разрешением и фреймрейтом
Избавится от лишней информации, которую может передавать камера видеонаблюдения, позволяет функция Multi-crop: в кадре можно задать прямоугольные участки, изображение которых будет транслироваться и записываться с повышенным разрешением и частотой.

Видеоаналитика — пребывание объекта в выделенной области сверх заданного времени
Пребывание объекта в выделенной области сверх заданного времени
Подозрительное явление, которое требует внимания оператора, — затянувшееся пребывание человека на одном месте — можно выявлять средствами видеоаналитики. Своё воплощение данная функция получила в IP-камерах новой серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin.

Исправление искажений, вносимых широкоугольным объективом
Lens Distortion Correction - исправление искажений, вносимых широкоугольным объективом
В новых телекамерах компании Hanwha Techwin реализована функция Lens Distortion Correction. Она выполняет коррекцию искажений, которые вносит в изображение широкоугольный объектив. Это улучшает восприятие картинки оператором и повышает эффективность его работы.


Hits 49413065
8234
Hosts 4488347
747
Visitors 8323556
1604

57

© ИА «Безопасность Сегодня», 2017.
© «Секьюрити Фокус», 2001-2016.
Свидетельство о регистрации электронного СМИ SECURITY NEWS ЭЛ № ФС 77-33582