Характер восприятия света человеком можно использовать как средство аутентификации

Возможности создания нового механизма аутентификации изучает команда исследователей из Афинского национального политехнического университета. Их подход основан на индивидуальных особенностях восприятия света человеком.

Новому методу вполне подходит название «квантовая биометрия» .Он базируется на хорошо известном утверждении о том, что глаз человека воспринимает один отдельный фотон. Из него следует установленная ещё в середине прошлого века способность человека замечать вспышку света, состоящую всего лишь из нескольких фотонов. Однако процесс регистрации этой вспышки зависит от особенностей тех частей глаза, в которые попадает свет.

Коэффициент поглощения света роговицей может быть разным на разных её участках. Важную роль играют потери интенсивности света при его прохождении через роговицу, переднюю камеру глаза, зрачок, хрусталик и жидкую часть стекловидного тела. Совокупность всех этих факторов сводится к единому параметру, именуемому «альфа» и определяющему вероятность обнаружения человеком вспышки света.

Карта распределения параметра «альфа» в пределах глаза является основной особенностью человека, определяемой данным методом. Такая карта строится для отдельного человека с помощью серии вспышек разной интенсивности и далее служит идентификатором.

После того, как индивидуальные особенности восприятия света определённым человеком будут установлены, их можно использовать для его аутентификации. Для этого следует выпустить фотоны в глаз человека так, чтобы они образовали в воздухе определённый светящийся символ. Он адресован обладателю конкретной карты параметра «альфа», и только этот человек сможет такой символ увидеть.

По утверждению исследователей, вероятность ошибочного допуска (false positive) составит в такой системе 1 : 1 млрд, а вероятность ошибочного отказа (false negative) — 1 : 10 000.

У экспертов возникает немало вопросов по поводу того, как может быть реализована данная разработка. Авторы идеи не поясняют, как можно получить графическое представление индивидуального восприятия света человеком. Не исследован пока и вопрос об устойчивости этого восприятия — не меняется ли оно с возрастом или, например, в случае, если человек болен. Неизвестно, как может выглядеть прибор, в котором попробуют воплотить данный принцип идентификации.

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