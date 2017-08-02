Расходы на системы безопасности растут в мире более чем на 8% в год

Общие расходы на покупку оборудования, ПО и услуг в сфере безопасности составят в 2017 году $81,7 млрд, что на 8,2% больше, чем годом ранее. Такой прогноз даёт исследовательская и консалтинговая компания International Data Corporation (IDC).

В ближайшие годы этот рост несколько ускорится. В период до 2020 года он будет составлять в среднем 8,7% в год. В результате годовой объём затрат в сфере безопасности в 2020 году составит около $105 млрд.

Банковская сфера, сборочное производство и правительственные заказы являются секторами, в которых наблюдаются наибольшие траты на системы безопасности. В сумме эти три сектора дают 30% всех общемировых расходов на системы безопасности. Далее следуют ещё три сектора, в каждом из них на продукты из сферы безопасности в мировом масштабе тратится более чем по $5 млрд в год. Это непрерывное производство, профессиональные услуги и телекоммуникации.

Данные шесть секторов сохранят лидерство в рассматриваемый период. Единственное изменение связано с тем, что телекоммуникации, в которых будет наблюдаться наиболее быстрый рост расходов на безопасность — 11,2% в год, переместятся на пятое место. Последующие места по темпам роста займут госзакупки (10.2%), здравоохранение (9,8%), коммунальные службы (9,7%) и банки (9,5%).

Крупнейшим сектором сферы безопасности по размерам затрат станут услуги — на них в 2017 году уйдёт $31,2 млрд. На крупные и средние компании, имеющие более 500 сотрудников, приходится две трети расходов на безопасность.

В течение всего рассматриваемого периода США будут оставаться крупнейшим рынком для систем безопасности. В 2017 году на продукцию, связанную с безопасностью, в этой стране будет потрачено $36,9 млрд. Второй по величине рынок — Западная Европа. В ней расходы на системы безопасности составят $19,2 млрд. Третий — Азиатско-Тихоокеанский регион, который исследователи учли без Японии. В нём будет наблюдаться наиболее быстрый рост — на 18,5% в год. Далее будут следовать Ближний Восток и Африка (9,2% в год), а также Западная Европа (8% в год).

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