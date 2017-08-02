Рынок систем противопожарной защиты будет расти на 9% в год

На мировом рынке систем противопожарной защиты объём продаж к 2022 году достигнет величины $93,5 млрд. Все эти годы он будет расти на 9,7% в год. Такой прогноз даёт исследовательская компания ReportsnReports.

Основными факторами этого роста специалисты компании называют общее увеличение расходов на защиту различных объектов и ускоренное развитие инфраструктуры. Важна также тенденция, связанная с автоматизацией различных систем, обеспечивающих жизнеспособность зданий, и внедрение технологий умного дома. Ещё одним драйвером роста является государственное регулирование в области противопожарной защиты — периодически в тех или иных странах издаются законы, побуждающие заказчиков обновлять свои системы.

В числе факторов, сдерживающих рост рынка противопожарной защиты, эксперты называют высокую стоимость установки и техподдержки оборудования, а также трудности его интеграции на основе единого интерфейса.

Самый большой сегмент рынка противопожарной защиты по итогам 2016 года составляли услуги по техподдержке систем. При этом по скорости роста данное направление также будет превосходить в ближайшие годы все прочие сегменты.

Бурно развивается сегмент аналитического ПО для раннего обнаружения возгораний и задымлений. Лидировать в этом процессе будет Северная Америка, занимающая в данной сфере наибольшую долю среди всех регионов.

Среди вертикальных рынков самый большой — коммерческий. Самую высокую скорость роста продемонстрирует противопожарная защита нефтегазовой сферы. За ней будет следовать пожарная безопасность в горнодобывающей отрасли.

Из всех крупных регионов мира наибольшую долю на рынке противопожарной защиты занимает Северная Америка. Согласно прогнозу, наиболее быстрый рост продаж противопожарных систем будет наблюдаться в Европе. Одна из причин этого состоит в том, что во многих странах Европы широко распространены государственные нормы, обязывающие владельцев зданий оборудовать их системами противопожарной защиты.

Полученные данные неплохо сочетаются с другим прогнозом — его составила компания Knowledge Sourcing Intelligence. Согласно её ожиданиям, рынок противопожарной защиты будет расти на 8,8% в год и достигнет объёма $86 млрд к 2021 году.

Количество показов: 181

